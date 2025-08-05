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كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
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مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان
مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل عدد من المسلحين في منطقة جولستان إي جوهر بمدينة كراتشي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:06+0000
2025-08-05T08:06+0000
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وأوضحت الشرطة أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما قاموا بإطلاق النار من أسلحة عدة خارج أحد المحال في حي "بهلوان جوث"، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.وذكرت الصحيفة إلى أنه تم العثور على طلقات رصاص فارغة ومخزن بندقية في موقع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع مساء أمس الاثنين.ويأتي الحادث بعد أيام من مقتل محام بارز وإصابة نجله في هجوم استهدفهما في منطقة "ديفينس" بمدينة كراتشي الباكستانية.
https://sarabic.ae/20250711/9-قتلى-خلال-هجوم-مسلح-على-حافلتين-في-باكستان-1102597096.html
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مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان

08:06 GMT 05.08.2025
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل عدد من المسلحين في منطقة جولستان إي جوهر بمدينة كراتشي.
وأوضحت الشرطة أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما قاموا بإطلاق النار من أسلحة عدة خارج أحد المحال في حي "بهلوان جوث"، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.
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وذكرت الصحيفة إلى أنه تم العثور على طلقات رصاص فارغة ومخزن بندقية في موقع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع مساء أمس الاثنين.
ويأتي الحادث بعد أيام من مقتل محام بارز وإصابة نجله في هجوم استهدفهما في منطقة "ديفينس" بمدينة كراتشي الباكستانية.
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