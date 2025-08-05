https://sarabic.ae/20250805/مقتل-وإصابة-5-أشخاص-برصاص-مسلحين-في-باكستان-1103385026.html
مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان
مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل عدد من المسلحين في منطقة جولستان إي جوهر بمدينة كراتشي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الشرطة أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما قاموا بإطلاق النار من أسلحة عدة خارج أحد المحال في حي "بهلوان جوث"، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.وذكرت الصحيفة إلى أنه تم العثور على طلقات رصاص فارغة ومخزن بندقية في موقع الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع مساء أمس الاثنين.ويأتي الحادث بعد أيام من مقتل محام بارز وإصابة نجله في هجوم استهدفهما في منطقة "ديفينس" بمدينة كراتشي الباكستانية.
https://sarabic.ae/20250711/9-قتلى-خلال-هجوم-مسلح-على-حافلتين-في-باكستان-1102597096.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل عدد من المسلحين في منطقة جولستان إي جوهر بمدينة كراتشي.
وأوضحت الشرطة أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما قاموا بإطلاق النار من أسلحة عدة خارج أحد المحال في حي "بهلوان جوث"، حسبما ذكرت صحيفة
"داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة إلى أنه تم العثور على طلقات رصاص فارغة ومخزن بندقية في موقع الحادث
، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع مساء أمس الاثنين.
ويأتي الحادث بعد أيام من مقتل محام بارز وإصابة نجله في هجوم استهدفهما في منطقة "ديفينس" بمدينة كراتشي الباكستانية
.