https://sarabic.ae/20250805/منتخبان-روسي-وعربي-في-مواجهة-قريبة--1103405546.html
منتخبان روسي وعربي في مواجهة قريبة
منتخبان روسي وعربي في مواجهة قريبة
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب الروسي مع منتخب عربي، في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار استعدادات المنتخب الروسي الذي يقتصر... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:55+0000
2025-08-05T14:55+0000
2025-08-05T14:55+0000
رياضة
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وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU) عبر موقعه الرسمي تنظيم مباراة ودية بين المنتخب الروسي ومنتخب الأردن يوم 4 سبتمبر 2025. ولم يتم الإعلان عن المدينة أو الملعب الذي سيستضيف المباراة بعد.وفي يونيو/حزيران الماضي، حقق المنتخب الأردني إنجازا تاريخيا بالتأهل لكأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي يضمن مقعدا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.يأتي هذا اللقاء في ظل العقوبات المفروضة على المنتخبات والأندية الروسية من قبل الـ"فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ فبراير/شباط 2022، بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث بات المنتخب الروسي مقتصرا على خوض المباريات الودية فقط.الرياضيون الروس الذين صدموا العالم بإنجازاتهم وصنعوا التاريخالرياضيون الروس يحصدون 5 ميداليات في "كأس الساحل" بنيامي النيجيرية
https://sarabic.ae/20250805/الرياضيون-الروس-يحصدون-5-ميداليات-في-كأس-الساحل-بنيامي-النيجيرية-1103375180.html
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رياضة, روسيا, العالم العربي
رياضة, روسيا, العالم العربي
منتخبان روسي وعربي في مواجهة قريبة
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب الروسي مع منتخب عربي، في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار استعدادات المنتخب الروسي الذي يقتصر نشاطه على المباريات الودية بسبب العقوبات الدولية.
وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU) عبر موقعه الرسمي تنظيم مباراة ودية بين المنتخب الروسي ومنتخب الأردن يوم 4 سبتمبر 2025. ولم يتم الإعلان عن المدينة أو الملعب الذي سيستضيف المباراة بعد.
ويحتل المنتخب الأردني المركز 64 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما تقع روسيا في المركز 35.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حقق المنتخب الأردني إنجازا تاريخيا بالتأهل لكأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي يضمن مقعدا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
يأتي هذا اللقاء في ظل العقوبات المفروضة على المنتخبات والأندية الروسية من قبل الـ"فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ فبراير/شباط 2022، بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث بات المنتخب الروسي مقتصرا على خوض المباريات الودية فقط.