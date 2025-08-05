https://sarabic.ae/20250805/نائب-في-كتلة-الوفاء-والمقاومة-لن-نوقع-على-قرار-بإعدام-السيادة-وحماية-لبنان-1103386537.html
نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان
نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان
سبوتنيك عربي
تناول النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي الوطني في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرا إلى "التهويل الإعلامي... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:57+0000
2025-08-05T08:57+0000
2025-08-05T08:57+0000
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وأوضح في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأمريكي؟"، منتقدا في السياق ما وصفه بـ" التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأمريكي".وأكد أن "حل الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيا، بعيدا عن الضغوط الخارجية"، مشددا على أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية، جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنا داخليا لبنانيا".وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها "تحركات عفوية تعبر عن نبض الشارع"، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008، وأدى إلى أحداث 7 أيار/مايو. وختم بالقول: "كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة"."حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
https://sarabic.ae/20250804/نائب-عن-حزب-الله-اللبناني-الانسحاب-من-الجلسة-غير-مطروح-ولا-دعوات-للتحرك-في-الشارع-حتى-الساعة-1103366758.html
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تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري
نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان
تناول النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي الوطني في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرا إلى "التهويل الإعلامي والسياسي الذي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية".
وأوضح في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأمريكي؟"، منتقدا في السياق ما وصفه بـ" التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأمريكي".
وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح "حزب الله"، قال المقداد: "لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان، أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود".
وأكد أن "حل الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيا، بعيدا عن الضغوط الخارجية"، مشددا على أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية، جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنا داخليا لبنانيا".
وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها "تحركات عفوية تعبر عن نبض الشارع"، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008، وأدى إلى أحداث 7 أيار/مايو. وختم بالقول: "كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة".