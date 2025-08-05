نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان

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كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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20 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
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حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
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183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
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سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20250805/نائب-في-كتلة-الوفاء-والمقاومة-لن-نوقع-على-قرار-بإعدام-السيادة-وحماية-لبنان-1103386537.html
نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان
نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان
سبوتنيك عربي
تناول النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي الوطني في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرا إلى "التهويل الإعلامي... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:57+0000
2025-08-05T08:57+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
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وأوضح في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأمريكي؟"، منتقدا في السياق ما وصفه بـ" التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأمريكي".وأكد أن "حل الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيا، بعيدا عن الضغوط الخارجية"، مشددا على أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية، جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنا داخليا لبنانيا".وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها "تحركات عفوية تعبر عن نبض الشارع"، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008، وأدى إلى أحداث 7 أيار/مايو. وختم بالقول: "كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة"."حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
https://sarabic.ae/20250804/نائب-عن-حزب-الله-اللبناني-الانسحاب-من-الجلسة-غير-مطروح-ولا-دعوات-للتحرك-في-الشارع-حتى-الساعة-1103366758.html
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تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, حصري

نائب في "كتلة الوفاء والمقاومة": لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان

08:57 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
تناول النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي الوطني في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرا إلى "التهويل الإعلامي والسياسي الذي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية".
وأوضح في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأمريكي؟"، منتقدا في السياق ما وصفه بـ" التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأمريكي".

وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح "حزب الله"، قال المقداد: "لن نوقع على قرار بإعدام السيادة وحماية لبنان، أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود".

مجلس النواب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
نائب عن "حزب الله" اللبناني: الانسحاب من الجلسة غير مطروح ولا دعوات للتحرك في الشارع حتى الساعة
أمس, 16:24 GMT
وأكد أن "حل الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيا، بعيدا عن الضغوط الخارجية"، مشددا على أن "الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية، جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنا داخليا لبنانيا".
وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها "تحركات عفوية تعبر عن نبض الشارع"، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008، وأدى إلى أحداث 7 أيار/مايو. وختم بالقول: "كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة".
"حزب الله": يطالبوننا بتسليم السلاح وقرارنا واضح.. تحرير لبنان وحماية سيادته
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