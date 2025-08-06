https://sarabic.ae/20250806/البرازيل-تطلب-إجراء-مشاورات-في-منظمة-التجارة-العالمية-بشأن-التعريفات-الأمريكية-1103448965.html
البرازيل تطلب إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأمريكية
البرازيل تطلب إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال مصدر مطلع إن الحكومة البرازيلية تقدمت، صباح اليوم الأربعاء، بطلب لإجراء استشارات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T16:08+0000
2025-08-06T16:08+0000
2025-08-06T16:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102547/18/1025471837_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_c801df2e42b32d66de7f8dcc80291177.jpg
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير"، مشيرا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.
https://sarabic.ae/20250805/السلطات-البرازيلية-تضع-الرئيس-السابق-بولسونارو-قيد-الإقامة-الجبرية-1103381645.html
https://sarabic.ae/20250804/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-لم-تعد-تعتمد-بشكل-مفرط-على-أمريكا-ولن-تسمح-لواشنطن-بفرض-سياساتها-1103343677.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102547/18/1025471837_225:0:3341:2337_1920x0_80_0_0_fb2c6c4a7cdf07f80034b4f4f07d35dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية
البرازيل تطلب إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الأمريكية
قال مصدر مطلع إن الحكومة البرازيلية تقدمت، صباح اليوم الأربعاء، بطلب لإجراء استشارات في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على البضائع القادمة من البرازيل، وفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد وقع، الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة إضافية بنسبة 40% على البرازيل. مما رفع إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 بالمئة.. للتعامل مع السياسات والممارسات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البرازيل، والتي تشكل تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية
التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير"، مشيرا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو
.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".
ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير
في البرازيل.