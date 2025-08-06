https://sarabic.ae/20250806/الكرملين-يعلن-اختتام-المحادثات-الروسية-الماليزية-1103446769.html
الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
سبوتنيك عربي
اختتمت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل، الذي وصل في زيارة دولة هي الأولى من نوعها إلى روسيا. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:13+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "المحادثات الروسية الماليزية انتهت".واستمرت محادثات بوتين مع الحاكم الأعلى لماليزيا قرابة ساعتين، وعقد زعيما البلدين اجتماعا ثنائيا، ثم واصلا المباحثات في إطار مأدبة عشاء رسمي.ووصل ملك ماليزيا إلى روسيا في زيارة دولة بدعوة من الرئيس بوتين، وستستمر زيارته لروسيا من 5 إلى 10 آب/ أغسطس.وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي سلطان إبراهيم إسماعيل، محادثات مشتركة في العاصمة موسكو.ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكوالكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-وملك-ماليزيا-يعقدان-اجتماعا-في-موسكو-فيديو--1103435809.html
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روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
اختتمت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل، الذي وصل في زيارة دولة هي الأولى من نوعها إلى روسيا.
وجاء في بيان الكرملين: "المحادثات الروسية الماليزية انتهت".
واستمرت محادثات بوتين مع الحاكم الأعلى لماليزيا قرابة ساعتين، وعقد زعيما البلدين اجتماعا ثنائيا، ثم واصلا المباحثات في إطار مأدبة عشاء رسمي.
ووصل ملك ماليزيا إلى روسيا في زيارة دولة بدعوة من الرئيس بوتين، وستستمر زيارته لروسيا من 5 إلى 10 آب/ أغسطس.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي سلطان إبراهيم إسماعيل، محادثات مشتركة في العاصمة موسكو.
ووصل الملك الماليزي إلى موسكو، أمس الثلاثاء، بدعوة من الرئيس الروسي. وأصبح أول ملك لماليزيا يقوم بزيارة حكومية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.
ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.