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هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية
سبوتنيك عربي
اختتمت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل، الذي وصل في زيارة دولة هي الأولى من نوعها إلى روسيا. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:13+0000
2025-08-06T15:13+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "المحادثات الروسية الماليزية انتهت".واستمرت محادثات بوتين مع الحاكم الأعلى لماليزيا قرابة ساعتين، وعقد زعيما البلدين اجتماعا ثنائيا، ثم واصلا المباحثات في إطار مأدبة عشاء رسمي.ووصل ملك ماليزيا إلى روسيا في زيارة دولة بدعوة من الرئيس بوتين، وستستمر زيارته لروسيا من 5 إلى 10 آب/ أغسطس.وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي سلطان إبراهيم إسماعيل، محادثات مشتركة في العاصمة موسكو.ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكوالكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-وملك-ماليزيا-يعقدان-اجتماعا-في-موسكو-فيديو--1103435809.html
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روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين يعلن اختتام المحادثات الروسية الماليزية

15:13 GMT 06.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . POOL
/
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اختتمت محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الملك الماليزي، سلطان إبراهيم إسماعيل، الذي وصل في زيارة دولة هي الأولى من نوعها إلى روسيا.
وجاء في بيان الكرملين: "المحادثات الروسية الماليزية انتهت".
واستمرت محادثات بوتين مع الحاكم الأعلى لماليزيا قرابة ساعتين، وعقد زعيما البلدين اجتماعا ثنائيا، ثم واصلا المباحثات في إطار مأدبة عشاء رسمي.
ووصل ملك ماليزيا إلى روسيا في زيارة دولة بدعوة من الرئيس بوتين، وستستمر زيارته لروسيا من 5 إلى 10 آب/ أغسطس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي سلطان إبراهيم إسماعيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بوتين وملك ماليزيا يعقدان اجتماعا في موسكو... فيديو
12:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي سلطان إبراهيم إسماعيل، محادثات مشتركة في العاصمة موسكو.
ووصل الملك الماليزي إلى موسكو، أمس الثلاثاء، بدعوة من الرئيس الروسي. وأصبح أول ملك لماليزيا يقوم بزيارة حكومية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.
ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
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