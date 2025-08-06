https://sarabic.ae/20250806/الكرملين-روسيا-وماليزيا-لديهما-وجهات-نظر-متشابهة-بشأن-القضايا-العالمية----1103431119.html

الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية

الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا وماليزيا تتشاركان في مواقف متشابهة بشأن العديد من القضايا العالمية والإقليمية، وتتفاعلان بفعالية في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T08:21+0000

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وذكر المكتب الصحفي للكرملين وفقا لما ورد في مواد المحادثات المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي السلطان إبراهيم: "إن الدولتين، اللتين تتشاركان في مواقف متشابهة أو متطابقة بشأن العديد من القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، تتفاعلان بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف".وأضاف المكتب الصحفي للكرملين: "ماليزيا شريك موثوق لروسيا تم اختباره عبر الزمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعضو معتمد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأحد قادة العالم الإسلامي".ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما" الماليزية.ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكيةتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا

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