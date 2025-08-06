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https://sarabic.ae/20250806/الكرملين-روسيا-وماليزيا-لديهما-وجهات-نظر-متشابهة-بشأن-القضايا-العالمية----1103431119.html
الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا وماليزيا تتشاركان في مواقف متشابهة بشأن العديد من القضايا العالمية والإقليمية، وتتفاعلان بفعالية في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T08:21+0000
2025-08-06T08:21+0000
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وذكر المكتب الصحفي للكرملين وفقا لما ورد في مواد المحادثات المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي السلطان إبراهيم: "إن الدولتين، اللتين تتشاركان في مواقف متشابهة أو متطابقة بشأن العديد من القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، تتفاعلان بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف".وأضاف المكتب الصحفي للكرملين: "ماليزيا شريك موثوق لروسيا تم اختباره عبر الزمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعضو معتمد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأحد قادة العالم الإسلامي".ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما" الماليزية.ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكيةتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
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https://sarabic.ae/20250802/ملك-ماليزيا-يزور-موسكو-في-الفترة-من-5-إلى-10-أغسطس-ويجري-مباحثات-مع-بوتين-1103291997.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: روسيا وماليزيا لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا العالمية

08:21 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا وماليزيا تتشاركان في مواقف متشابهة بشأن العديد من القضايا العالمية والإقليمية، وتتفاعلان بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف.
وذكر المكتب الصحفي للكرملين وفقا لما ورد في مواد المحادثات المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك الماليزي السلطان إبراهيم: "إن الدولتين، اللتين تتشاركان في مواقف متشابهة أو متطابقة بشأن العديد من القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، تتفاعلان بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف".
وأضاف المكتب الصحفي للكرملين: "ماليزيا شريك موثوق لروسيا تم اختباره عبر الزمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعضو معتمد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأحد قادة العالم الإسلامي".
ملك ماليزيا السلطان إبراهيم يصل إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو
أمس, 11:55 GMT
وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالملك الماليزي السلطان إبراهيم، اليوم الأربعاء، الذي وصل إلى روسيا في زيارة دولة، أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.
العلم الوطني الماليزي على سيارة في مطار سوتشي الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ملك ماليزيا يزور موسكو في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس ويجري مباحثات مع بوتين
2 أغسطس, 07:17 GMT
ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما" الماليزية.
ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.
ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
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