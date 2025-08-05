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الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو
الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو
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وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T11:55+0000
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ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، هبطت طائرة الملك في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. وستستمر الزيارة، من 5 إلى 10 أغسطس/ آب الجاري.ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما".ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 مايو/ أيار الماضي، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك متوفرة.ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكيةتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
https://sarabic.ae/20250802/ملك-ماليزيا-يزور-موسكو-في-الفترة-من-5-إلى-10-أغسطس-ويجري-مباحثات-مع-بوتين-1103291997.html
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أخبار ماليزيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو

11:55 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورملك ماليزيا السلطان إبراهيم يصل إلى موسكو
ملك ماليزيا السلطان إبراهيم يصل إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، هبطت طائرة الملك في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. وستستمر الزيارة، من 5 إلى 10 أغسطس/ آب الجاري.

ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز "توتشكا كيبينيا" للتكنولوجيا والابتكار.

ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما".
العلم الوطني الماليزي على سيارة في مطار سوتشي الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ملك ماليزيا يزور موسكو في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس ويجري مباحثات مع بوتين
2 أغسطس, 07:17 GMT
ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 مايو/ أيار الماضي، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك متوفرة.
ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
تايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا
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