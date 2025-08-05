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الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو

الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة في زيارة رسمية... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T11:55+0000

2025-08-05T11:55+0000

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ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، هبطت طائرة الملك في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. وستستمر الزيارة، من 5 إلى 10 أغسطس/ آب الجاري.ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة "برناما".ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة "إكس"، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 مايو/ أيار الماضي، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك متوفرة.ماليزيا تخشى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع الإلكترونيات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكيةتايلاند تعلن موافقتها على الوساطة الماليزية لتسوية النزاع مع كمبوديا

https://sarabic.ae/20250802/ملك-ماليزيا-يزور-موسكو-في-الفترة-من-5-إلى-10-أغسطس-ويجري-مباحثات-مع-بوتين-1103291997.html

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