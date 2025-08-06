https://sarabic.ae/20250806/ترامب-أريد-سحب-الولايات-المتحدة-من-الصراع-الأوكراني-1103425316.html
ترامب: أريد "سحب" الولايات المتحدة من الصراع الأوكراني
ترامب: أريد "سحب" الولايات المتحدة من الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني، وإخراج بلاده منه، بعد تسبب سلفه جو بايدن، به. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T07:45+0000
2025-08-06T07:45+0000
2025-08-06T07:45+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه حرب بايدن، وليست حربي. أنا هنا لإخراج أمريكا منها". وأضاف أن الإدارة "تبذل قصارى جهدها لإخراجنا"، وأضاف أنه يتوقع حل الوضع في أوكرانيا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.السفارة الروسية لدى كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20250805/واشنطن-ويتكوف-يزور-روسيا-هذا-الأسبوع-وترامب-ملتزم-بحل-دبلوماسي-للصراع-الأوكراني-1103415511.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أريد "سحب" الولايات المتحدة من الصراع الأوكراني
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني، وإخراج بلاده منه، بعد تسبب سلفه جو بايدن، به.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه حرب بايدن، وليست حربي. أنا هنا لإخراج أمريكا منها". وأضاف أن الإدارة "تبذل قصارى جهدها لإخراجنا"، وأضاف أنه يتوقع حل الوضع في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أوقفت الكثير من الحروب، وهذه حرب أحاول إيقافها".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.
وقال مراسل "سبوتنيك": الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو.
وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.