https://sarabic.ae/20250806/عراقجي-نائب-مدير-الوكالة-الذرية-سيزور-إيران-لمناقشة-التعاون-دون-تفتيش-المنشآت-النووية-1103453529.html
عراقجي: نائب مدير الوكالة الذرية سيزور إيران لمناقشة التعاون دون تفتيش المنشآت النووية
عراقجي: نائب مدير الوكالة الذرية سيزور إيران لمناقشة التعاون دون تفتيش المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران للتفاوض على إطار تعاون جديد، مشيرا إلى أن الزيارة لن تشمل أي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي خلال مقابلة: "نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران لإجراء محادثات حول إطار تعاون جديد، ولن يسمح بإجراء أي عملية تفتيش خلال هذه الزيارة".وفي السياق ذاته، أشار عراقجي إلى أن "إيران تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحادثات النووية".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.إيران تنشئ مجلس دفاع وطني تكون مسؤوليته قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجيةمصر تؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف التعاون بين وإيران ووكالة الطاقة الذرية
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عراقجي: نائب مدير الوكالة الذرية سيزور إيران لمناقشة التعاون دون تفتيش المنشآت النووية
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران للتفاوض على إطار تعاون جديد، مشيرا إلى أن الزيارة لن تشمل أي تفتيش لمنشآت إيران النووية.
وقال عراقجي خلال مقابلة: "نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران لإجراء محادثات حول إطار تعاون جديد، ولن يسمح بإجراء أي عملية تفتيش خلال هذه الزيارة".
وأضاف أنه "في حال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيبدأ التعاون وفق الإطار الجديد، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستستمر المحادثات حتى يتم التفاهم على إطار نهائي مشترك للتعاون".
وفي السياق ذاته، أشار عراقجي إلى أن "إيران تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحادثات النووية".
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية
، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.