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"هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
"هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
سبوتنيك عربي
احتضن قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وبحضور رئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، حدثا اقتصاديا هاما، بإطلاق 12 مشروعا استراتيجيا بقيمة 14 مليار دولار. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:55+0000
2025-08-06T13:55+0000
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وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب اليوم الأربعاء.وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إن "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".وأردف رئيس هيئة الاستثمار السورية: "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".وأضاف الهلالي: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر".ممر بين إسرائيل والسويداء... أدرعي يتجول في قطنا وسوريا لا تزال راعية للإرهاب بعيون واشنطن
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد

"هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار

13:55 GMT 06.08.2025
© Photo / سانابدء مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق بحضور الشرع
بدء مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق بحضور الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Photo / سانا
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احتضن قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وبحضور رئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، حدثا اقتصاديا هاما، بإطلاق 12 مشروعا استراتيجيا بقيمة 14 مليار دولار.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب اليوم الأربعاء.
وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إن "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".

وتابع: "نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".

وأردف رئيس هيئة الاستثمار السورية: "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".
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وأوضح أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين.

وأضاف الهلالي: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر".
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