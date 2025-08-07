https://sarabic.ae/20250807/باحث-سياسي-حكومة-باشينيان-تمارس-الترهيب-وكم-الأفواه-والإهانة-ضد-كل-من-يعارض-سياساتها-1103493539.html

باحث سياسي: حكومة باشينيان تمارس الترهيب وكم الأفواه والإهانة ضد كل من يعارض سياساتها

باحث سياسي: حكومة باشينيان تمارس الترهيب وكم الأفواه والإهانة ضد كل من يعارض سياساتها

وأشار موسكوفيان، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "باشينيان وصل إلى الحكم بمؤامرة من أطراف غربية وداخلية بهدف تسليم كاراباخ، وتحويل أرمينيا إلى مركز لحركة استخباراتية وثقافية وتجارية غربية".ورأى المدير الإقليمي لموقع "نوس سوسيال"، أن "باشينيان لم يفد أرمينيا إطلاقًا، بل مارس السلب والنهب، وسلم الأراضي إلى أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية من خلال السماح بتطوير الممر عبر جنوب القوقاز". وأضاف أن "حكومة باشينيان تمارس غسيل الدماغ، والترهيب، وكم الأفواه، والإهانة ضد كل من يعارض سياساتها".وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا في أذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏

