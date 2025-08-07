https://sarabic.ae/20250807/بتكلفة-منخفضة-تقنية-واعدة-لتنقية-الهواء-من-غاز-ثاني-أكسيد-الكربون-1103483455.html
بتكلفة منخفضة... تقنية واعدة لتنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون
بتكلفة منخفضة... تقنية واعدة لتنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون
سبوتنيك عربي
طورعلماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا، تقنية جديدة فعالة من حيث التكلفة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام مواد ماصة متطورة. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T14:18+0000
2025-08-07T14:18+0000
2025-08-07T14:18+0000
مجتمع
علوم
بيئة
التلوث البيئي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103809/60/1038096021_0:0:4580:2577_1920x0_80_0_0_54b730e03cd8187ab7f6d089c63b0cf0.jpg
على الرغم من ظهور تقنيات مختلفة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في السنوات الأخيرة، إلا أن استخدامها على نطاق واسع كان محدودا بسبب ارتفاع تكاليفها ومتطلبات الطاقة المرتفعة.كشفت دراسة نشرت أخيرا في "مجلة البيئة والطاقة العلمية"، عن طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والطاقة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون باستخدام هواء شديد البرودة "درجة قريبة من الصفر المطلق - 273.15 سيلسيوس" ومواد ماصة مسامية متوفرة بكثرة، ما يفتح الباب أمام تطبيق أوسع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في المستقبل.يتم ذلك باستخدام مواد تعرف باسم "الماصات الفيزيائية"، وهي مواد صلبة مسامية تمتص الغازات، وتتميز بعمر افتراضي أطول وامتصاص أسرع لثاني أكسيد الكربون، ولكنها غالبا ما تواجه صعوبة في الظروف الدافئة والرطبة.وتم استخدام المحاكاة الجزيئية لإثبات أن الطريقة تتيح فرصة لاستخدام مجموعة واسعة من المواد الماصة الفيزيائية، حيث يبرز "13X Zeolite" " و"CALF-20" كمرشحين واعدين بسعة عالية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، حيث تتميز كلا المادتين الماصتين بخصائص أساسية مثل الفعالية من حيث التكلفة، وقابلية التوسع، والاستقرار الطويل الأمد، وجميعها ضرورية للتطبيقات العملية.وتقدّر الدراسة التكلفة المستوية لالتقاط الكربون المباشر بنحو نصف تكلفة الأنظمة الحديثة القائمة على المواد الماصة الأمينية.
https://sarabic.ae/20250803/دراسة-توضح-العلاقة-بين-تلوث-الهواء-والإصابة-بنزيف-الدماغ--1103330684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103809/60/1038096021_433:0:4580:3110_1920x0_80_0_0_8691c24304fe2e0d978f2274d658c04a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, بيئة, التلوث البيئي
علوم, بيئة, التلوث البيئي
بتكلفة منخفضة... تقنية واعدة لتنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون
طورعلماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا، تقنية جديدة فعالة من حيث التكلفة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام مواد ماصة متطورة.
على الرغم من ظهور تقنيات مختلفة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في السنوات الأخيرة، إلا أن استخدامها على نطاق واسع كان محدودا بسبب ارتفاع تكاليفها ومتطلبات الطاقة المرتفعة.
كشفت دراسة نشرت أخيرا
في "مجلة البيئة والطاقة العلمية"، عن طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والطاقة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون باستخدام هواء شديد البرودة "درجة قريبة من الصفر المطلق - 273.15 سيلسيوس" ومواد ماصة مسامية متوفرة بكثرة، ما يفتح الباب أمام تطبيق أوسع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في المستقبل.
يتم ذلك باستخدام مواد تعرف باسم "الماصات الفيزيائية"، وهي مواد صلبة مسامية تمتص الغازات، وتتميز بعمر افتراضي أطول وامتصاص أسرع لثاني أكسيد الكربون، ولكنها غالبا ما تواجه صعوبة في الظروف الدافئة والرطبة.
أظهرت الدراسة البحثية أيضا، أنه عند تبريد الهواء إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق، يتكثف بخار الماء تقريبا بالكامل من الهواء، ما يمكّن الماصات الفيزيائية من تحقيق أداء أعلى في التقاط ثاني أكسيد الكربون دون الحاجة إلى خطوات باهظة لإزالة الماء.
وتم استخدام المحاكاة الجزيئية لإثبات أن الطريقة تتيح فرصة لاستخدام مجموعة واسعة من المواد الماصة الفيزيائية، حيث يبرز "13X Zeolite" " و"CALF-20" كمرشحين واعدين بسعة عالية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، حيث تتميز كلا المادتين الماصتين بخصائص أساسية مثل الفعالية من حيث التكلفة، وقابلية التوسع، والاستقرار الطويل الأمد، وجميعها ضرورية للتطبيقات العملية.
وتقدّر الدراسة التكلفة المستوية لالتقاط الكربون المباشر بنحو نصف تكلفة الأنظمة الحديثة القائمة على المواد الماصة الأمينية.