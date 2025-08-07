بن زايد: الإمارات مستعدة لبذل أي جهد إضافي لتسهيل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

عربي
أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده لبذل أي جهد إضافي لتسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، موجهًا الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسهيل عملية الوساطة التي تقوم بها أبو ظبي في هذا الشأن.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بشأن زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا، إن "رئيس الدولة جدد شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي شملت أكثر من أربعة آلاف أسير مؤكداً استعداد الإمارات لبذل أي جهد إضافي في هذا الشأن الإنساني".
وأضاف أن العلاقات الإماراتية الروسية "تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود".
وأكد رئيس الإمارات حرص بلاده على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.
وبحث بن زايد مع بوتين، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وإمكانات تطويرها على جميع المستويات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة الرسمية.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
محمد بن زايد يعلق باللغة الروسية على لقائه بالرئيس بوتين
17:23 GMT
كما تطرق الجانبان إلى أهمية القمة العربية الروسية التي تعقد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين، في تعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي.
واستعرض الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل [للصراع الفلسطيني الإسرائيلي] الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.
من جهته، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال بوتين إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقب اللقاء مع بوتين، كتب الرئيس الإماراتي على حسابه في منصة "إكس": "خلال لقائنا اليوم في موسكو، بحثت مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعاتنا التنموية المشتركة. نهج الإمارات الراسخ والمتواصل دعم التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي لمصلحة جميع الدول وشعوبها".
هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية، اليوم الخميس، إلى روسيا الاتحادية. وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن المحادثات بين بوتين وبن زايد في الكرملين، استمرت حوالي 3 ساعات ونصف.
