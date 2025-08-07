تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
في ليلة تاريخية أعادت الألق إلى الواجهة البحرية لمدينة صيدا في لبنان، انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة من مهرجانات صيدا الدولية لصيف 2025، تحت شعار "راجعين بلحن كبير".
جاء حفل الافتتاح، الذي أقيم مقابل أسوار القلعة البحرية العريقة، بمثابة رسالة أمل وتحدٍ للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا على إرادة الحياة في مواجهة التحديات.
وتحت شعار "راجعين بلحن كبير"، افتتح المهرجان بأمسية موسيقية استثنائية أحيتها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية وقدمت بالاشتراك مع كورال الكونسرفتوار الشرقي، وبمشاركة الفنان غسان صليبا وبقيادة المايسترو أندريه الحاج، مزيجًا رائعًا من الأصالة والتجدد.
ويمتد المهرجان على مدى أربع ليال، حيث تتسع المدرجات لأكثر من 2000 شخص كل ليلة. وبالإضافة إلى ليلة الافتتاح، يترقب الجمهور حفلا فنيا تحييه الفنانة نانسي عجرم، التي تطل للمرة الثانية على جمهور المهرجان.
كما يتضمن البرنامج أمسية عزف موسيقية لفرقة "أيام الليرة"، ويختتم المهرجان بحفل يحييه الموسيقار الكبير مارسيل خليفة.