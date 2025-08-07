عربي
تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
في ليلة تاريخية أعادت الألق إلى الواجهة البحرية لمدينة صيدا في لبنان، انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة من مهرجانات صيدا الدولية لصيف 2025، تحت... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T12:45+0000
2025-08-07T12:45+0000
لبنان
صيدا
مهرجان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103476851_167:0:1280:626_1920x0_80_0_0_3a51701d1d84ee67d27966c518fda8e7.jpg
جاء حفل الافتتاح، الذي أقيم مقابل أسوار القلعة البحرية العريقة، بمثابة رسالة أمل وتحدٍ للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا على إرادة الحياة في مواجهة التحديات.ويمتد المهرجان على مدى أربع ليال، حيث تتسع المدرجات لأكثر من 2000 شخص كل ليلة. وبالإضافة إلى ليلة الافتتاح، يترقب الجمهور حفلا فنيا تحييه الفنانة نانسي عجرم، التي تطل للمرة الثانية على جمهور المهرجان.كما يتضمن البرنامج أمسية عزف موسيقية لفرقة "أيام الليرة"، ويختتم المهرجان بحفل يحييه الموسيقار الكبير مارسيل خليفة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103476851_312:0:1147:626_1920x0_80_0_0_366c4d70694fbbf88683b6a1c60cffbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, صيدا, مهرجان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, صيدا, مهرجان, تقارير سبوتنيك, حصري

تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني

12:45 GMT 07.08.2025
© Sputnik . Ahmad Grendizerمهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب
مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Ahmad Grendizer
تابعنا عبر
حصري
في ليلة تاريخية أعادت الألق إلى الواجهة البحرية لمدينة صيدا في لبنان، انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة من مهرجانات صيدا الدولية لصيف 2025، تحت شعار "راجعين بلحن كبير".
جاء حفل الافتتاح، الذي أقيم مقابل أسوار القلعة البحرية العريقة، بمثابة رسالة أمل وتحدٍ للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا على إرادة الحياة في مواجهة التحديات.

وتحت شعار "راجعين بلحن كبير"، افتتح المهرجان بأمسية موسيقية استثنائية أحيتها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية وقدمت بالاشتراك مع كورال الكونسرفتوار الشرقي، وبمشاركة الفنان غسان صليبا وبقيادة المايسترو أندريه الحاج، مزيجًا رائعًا من الأصالة والتجدد.

ويمتد المهرجان على مدى أربع ليال، حيث تتسع المدرجات لأكثر من 2000 شخص كل ليلة. وبالإضافة إلى ليلة الافتتاح، يترقب الجمهور حفلا فنيا تحييه الفنانة نانسي عجرم، التي تطل للمرة الثانية على جمهور المهرجان.
كما يتضمن البرنامج أمسية عزف موسيقية لفرقة "أيام الليرة"، ويختتم المهرجان بحفل يحييه الموسيقار الكبير مارسيل خليفة.
