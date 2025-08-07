خبير: احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية الأرمنية

عربي
صرح تيغران كوتشاريان، رئيس تحرير صحيفة "ألفا نيوز"، لوكالة "سبوتنيك لايف"، أن احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية...
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
صرح تيغران كوتشاريان، رئيس تحرير صحيفة "ألفا نيوز"، لوكالة "سبوتنيك لايف"، أن احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية الأرمنية.
وأضاف كوتشاريان "كل ما يحتاجه باشينيان هو ورقة تحمل كلمة "سلام" ليبيعها للشعب الأرمني ويخوض الانتخابات بها. الضمانة الشخصية لباشينيان في المفاوضات هي بقاؤه في السلطة إلى أجل غير مسمى. الجميع يدرك أن هذا "السلام" سيبدو أشبه باستسلام آخر منه ترسيخا حقيقيا للسلام".
وأشار الخبير إلى أن "ترسيخ "السلام" سيخالف مصالح إيران وروسيا. ستغلق إيران الطريق في الشمال أمام الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية المسلحة. وستسيطر مراكز جيوسياسية مختلفة على أرمينيا نفسها، مما قد يؤدي في النهاية إلى "سورنة" أرمينيا".

لكن بالنسبة لتركيا وأذربيجان والولايات المتحدة، يعد هذا خيارا مقبولا إلى حد ما، وفقا للخبير.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
محلل سياسي: الاتفاق المرتقب بين أرمينيا وأذربيجان برعاية واشنطن يتضمن تنازلات سيادية من قبل يريفان
13:17 GMT
وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
وأفاد مجلس الوزراء الأرميني، في بيان: "في واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء باشينيان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".
وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".
