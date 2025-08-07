https://sarabic.ae/20250807/خبير-احتمال-توقيع-باشينيان-وعلييف-مذكرة-سلام-في-واشنطن-يتعارض-مع-المصالح-الوطنية-الأرمنية-1103482339.html

خبير: احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية الأرمنية

صرح تيغران كوتشاريان، رئيس تحرير صحيفة "ألفا نيوز"، لوكالة "سبوتنيك لايف"، أن احتمال توقيع باشينيان وعلييف مذكرة سلام في واشنطن يتعارض مع المصالح الوطنية... 07.08.2025

وأضاف كوتشاريان "كل ما يحتاجه باشينيان هو ورقة تحمل كلمة "سلام" ليبيعها للشعب الأرمني ويخوض الانتخابات بها. الضمانة الشخصية لباشينيان في المفاوضات هي بقاؤه في السلطة إلى أجل غير مسمى. الجميع يدرك أن هذا "السلام" سيبدو أشبه باستسلام آخر منه ترسيخا حقيقيا للسلام".وأشار الخبير إلى أن "ترسيخ "السلام" سيخالف مصالح إيران وروسيا. ستغلق إيران الطريق في الشمال أمام الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية المسلحة. وستسيطر مراكز جيوسياسية مختلفة على أرمينيا نفسها، مما قد يؤدي في النهاية إلى "سورنة" أرمينيا".وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

