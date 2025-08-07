دراسة: تناول الكافيين ليلا يزيد السلوك الاندفاعي لدى الإناث بشكل خاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
دراسة: تناول الكافيين ليلا يزيد السلوك الاندفاعي لدى الإناث بشكل خاص
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تكساس أن استهلاك الكافيين خلال ساعات الليل قد يؤدي إلى زيادة السلوك الاندفاعي والتصرفات المتهورة، خاصة لدى الإناث.
2025-08-07T15:32+0000
2025-08-07T15:32+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وألقت الدراسة الضوء على الآثار غير المتوقعة لتناول هذه المادة المنبهة في أوقات غير تقليدية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". قاد الدراسة فريق من علماء الأحياء، وهم إريك سالديس، وبول ساباندال، وكيونغ آن هان، مستخدمين ذباب الفاكهة كنموذج تجريبي نظرا لتشابه بنيته العصبية والجينية مع البشر. وأجرى الفريق تجارب على ذباب الفاكهة، حيث تم إعطاؤه جرعات مختلفة من الكافيين في أوقات متباينة بين النهار والليل، مع اختبارات شملت الحرمان من النوم. وراقب الباحثون سلوك الذباب عبر اختبار استجابته لتيار هواء قوي يُفترض أنه يدفعه للتوقف عن الحركة.وأظهرت النتائج فروقا واضحة بين الجنسين، حيث كانت إناث الذباب أكثر ميلا للسلوك الاندفاعي مقارنة بالذكور، رغم تساوي كمية الكافيين في أجسامهم. وأوضحت البروفيسورة هان، أن هذه الاختلافات قد تعود إلى عوامل وراثية أو فسيولوجية، وليس فقط هرمونية.وحذر الباحثون من تداعيات هذه النتائج على البشر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الكافيين للبقاء يقظين ليلا، مثل العاملين في القطاعات الطبية والعسكرية. وتدعو الدراسة إلى إعادة النظر في عادات استهلاك الكافيين لتجنب تأثيراته السلبية المحتملة على السلوك.
15:32 GMT 07.08.2025
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تكساس أن استهلاك الكافيين خلال ساعات الليل قد يؤدي إلى زيادة السلوك الاندفاعي والتصرفات المتهورة، خاصة لدى الإناث.
وألقت الدراسة الضوء على الآثار غير المتوقعة لتناول هذه المادة المنبهة في أوقات غير تقليدية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
قاد الدراسة فريق من علماء الأحياء، وهم إريك سالديس، وبول ساباندال، وكيونغ آن هان، مستخدمين ذباب الفاكهة كنموذج تجريبي نظرا لتشابه بنيته العصبية والجينية مع البشر.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
أجساد المعمرين بعد التسعين.. دراسة تكشف أسرار طول العمر
أمس, 20:41 GMT

من جانبه، أوضح البروفيسور ساباندال، الأستاذ المساعد في قسم العلوم البيولوجية: "الكافيين هو المنبه الأكثر شيوعا عالميا، لكن تأثيراته، خاصة عند تناوله ليلا، لا تزال غير مفهومة تماما".

وأجرى الفريق تجارب على ذباب الفاكهة، حيث تم إعطاؤه جرعات مختلفة من الكافيين في أوقات متباينة بين النهار والليل، مع اختبارات شملت الحرمان من النوم.
وراقب الباحثون سلوك الذباب عبر اختبار استجابته لتيار هواء قوي يُفترض أنه يدفعه للتوقف عن الحركة.

وأشار سالديس إلى أن "الذباب الذي تلقى الكافيين ليلا استمر في الطيران رغم المحفز المزعج، مظهرا سلوكا متهورا، بينما لم يُظهر الذباب الذي تناول الكافيين نهارا هذا السلوك".

وأظهرت النتائج فروقا واضحة بين الجنسين، حيث كانت إناث الذباب أكثر ميلا للسلوك الاندفاعي مقارنة بالذكور، رغم تساوي كمية الكافيين في أجسامهم.
طريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
دراسة: رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان
5 أغسطس, 20:59 GMT
وأوضحت البروفيسورة هان، أن هذه الاختلافات قد تعود إلى عوامل وراثية أو فسيولوجية، وليس فقط هرمونية.
وحذر الباحثون من تداعيات هذه النتائج على البشر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الكافيين للبقاء يقظين ليلا، مثل العاملين في القطاعات الطبية والعسكرية.
وتدعو الدراسة إلى إعادة النظر في عادات استهلاك الكافيين لتجنب تأثيراته السلبية المحتملة على السلوك.
