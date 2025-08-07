رئيس وزراء السودان: شعبنا يثمن غاليا ما تقدمه مصر لنا في الظروف الصعبة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء السودان: شعبنا يثمن غاليا ما تقدمه مصر لنا في الظروف الصعبة
رئيس وزراء السودان: شعبنا يثمن غاليا ما تقدمه مصر لنا في الظروف الصعبة
سبوتنيك عربي
قال كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، إن مصر قدمت دعما غير مسبوق للشعب السوداني في ظل ما يمر به من ظروف استثنائية جراء الحرب الدائرة في البلاد. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
رئيس وزراء السودان: شعبنا يثمن غاليا ما تقدمه مصر لنا في الظروف الصعبة

19:25 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 07.08.2025)
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsالرئيس المصري عبد الفتاخ السيسي يستقبل رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاخ السيسي يستقبل رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
قال كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، إن مصر قدمت دعما غير مسبوق للشعب السوداني في ظل ما يمر به من ظروف استثنائية جراء الحرب الدائرة في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، حسب صحيفة "الشروق" المصرية، التي أشارت إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحثا خلالها الجانبان ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
حكومة "إدريس".. هل تضع السودان على أبواب التقسيم واستمرار الحرب لسنوات؟
15 يوليو, 18:33 GMT
وقال إدريس: "نيابة عن أهل السودان نتوجه بالشكر والعرفان لدولة مصر رئيسا وحكومة وشعبا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها الكريمة للملايين من السودانيين في هذا التوقيت".
وأضاف رئيس الوزراء السوداني أنه نقل هذه الرسالة من الشعب السوداني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما اليوم، مؤكدا أن "هذه الرسالة ليست من رئيس الوزراء فقط، بل من كل الشعب السوداني الذي يثمن غاليا ما قدمته مصر من دعم ومساندة"،متعهدا بمواصلة تبادل هذا الدعم والتقدير مع الشعب المصري.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
السودان.. البرهان يعلن البدء في إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية
أمس, 20:17 GMT
كما وصف إدريس لقاءه مع رئيس الوزراء المصري بـ"اللقاء التاريخي"، مشيرا إلى أنه شهد توافقا كاملا في وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف: "ما اتفقنا عليه اليوم يعد رؤية شاملة سنعمل على تنفيذها من خلال اللجان الفنية والسياسية المشتركة لتعزيز المصالح المشتركة بين شعبَي وادي النيل".
وشدد إدريس على أن العلاقات مع مصر ستظل قوية وصلبة، مضيفا: "هذا العهد مع مصر لن ينكسر، وهذه الإرادة لن تلين".
وتابع: "الرؤية التي توافقنا عليها ستكون خريطة طريق لمستقبل بلدينا، ولأجيالنا القادمة".
