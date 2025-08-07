https://sarabic.ae/20250807/رئيس-وزراء-السودان-العهد-مع-مصر-لن-ينكسر-1103495635.html
رئيس وزراء السودان: شعبنا يثمن غاليا ما تقدمه مصر لنا في الظروف الصعبة
قال كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، إن مصر قدمت دعما غير مسبوق للشعب السوداني في ظل ما يمر به من ظروف استثنائية جراء الحرب الدائرة في البلاد.
2025-08-07T19:25+0000
2025-08-07T19:25+0000
2025-08-07T19:42+0000
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، حسب صحيفة "الشروق" المصرية، التي أشارت إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحثا خلالها الجانبان ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقال إدريس: "نيابة عن أهل السودان نتوجه بالشكر والعرفان لدولة مصر رئيسا وحكومة وشعبا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها الكريمة للملايين من السودانيين في هذا التوقيت".كما وصف إدريس لقاءه مع رئيس الوزراء المصري بـ"اللقاء التاريخي"، مشيرا إلى أنه شهد توافقا كاملا في وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.وأضاف: "ما اتفقنا عليه اليوم يعد رؤية شاملة سنعمل على تنفيذها من خلال اللجان الفنية والسياسية المشتركة لتعزيز المصالح المشتركة بين شعبَي وادي النيل".وتابع: "الرؤية التي توافقنا عليها ستكون خريطة طريق لمستقبل بلدينا، ولأجيالنا القادمة".
19:25 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 19:42 GMT 07.08.2025)
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، حسب صحيفة
"الشروق" المصرية، التي أشارت إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحثا خلالها الجانبان ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال إدريس: "نيابة عن أهل السودان نتوجه بالشكر والعرفان لدولة مصر رئيسا وحكومة وشعبا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها الكريمة للملايين من السودانيين في هذا التوقيت".
وأضاف رئيس الوزراء
السوداني أنه نقل هذه الرسالة من الشعب السوداني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما اليوم، مؤكدا أن "هذه الرسالة ليست من رئيس الوزراء فقط، بل من كل الشعب السوداني الذي يثمن غاليا ما قدمته مصر من دعم ومساندة"،متعهدا بمواصلة تبادل هذا الدعم والتقدير مع الشعب المصري.
كما وصف إدريس لقاءه مع رئيس الوزراء المصري بـ"اللقاء التاريخي"، مشيرا إلى أنه شهد توافقا كاملا في وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف: "ما اتفقنا عليه اليوم يعد رؤية شاملة سنعمل على تنفيذها من خلال اللجان الفنية والسياسية المشتركة لتعزيز المصالح المشتركة
بين شعبَي وادي النيل".
وشدد إدريس على أن العلاقات مع مصر ستظل قوية وصلبة، مضيفا: "هذا العهد مع مصر لن ينكسر، وهذه الإرادة لن تلين".
وتابع: "الرؤية التي توافقنا عليها ستكون خريطة طريق لمستقبل بلدينا، ولأجيالنا القادمة".