روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الوضع-المتعلق-برئيس-صرب-البوسنة-1103458346.html
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة
سبوتنيك عربي
طلبت روسيا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتعلق برئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يواجه العزل بعد صدور... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T02:40+0000
2025-08-07T04:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
البوسنة والهرسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا.ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك تجريد دوديك من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في البوسنة والهرسك حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحقه، يقضي أيضا بمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة ست سنوات. وسيدخل قرار لجنة الانتخابات حيز التنفيذ بعد شهر أو شهرين، أي بعد انتهاء المهلة المقررة للطعن فيه.
https://sarabic.ae/20250805/موسكو-روسيا-تنوي-استخدام-جميع-الأدوات-السياسية-المتاحة-لمنع-تصاعد-التوتر-في-البلقان-1103410224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البوسنة والهرسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البوسنة والهرسك

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة

02:40 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 04:50 GMT 07.08.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
طلبت روسيا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتعلق برئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يواجه العزل بعد صدور حكم قضائي بحقه.
وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
موسكو: روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لمنع تصاعد التوتر في البلقان
5 أغسطس, 17:39 GMT
ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك تجريد دوديك من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في البوسنة والهرسك حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحقه، يقضي أيضا بمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة ست سنوات.
وسيدخل قرار لجنة الانتخابات حيز التنفيذ بعد شهر أو شهرين، أي بعد انتهاء المهلة المقررة للطعن فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала