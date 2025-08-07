https://sarabic.ae/20250807/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الوضع-المتعلق-برئيس-صرب-البوسنة-1103458346.html
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة
وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا.ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك تجريد دوديك من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في البوسنة والهرسك حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحقه، يقضي أيضا بمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة ست سنوات. وسيدخل قرار لجنة الانتخابات حيز التنفيذ بعد شهر أو شهرين، أي بعد انتهاء المهلة المقررة للطعن فيه.
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة
02:40 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 04:50 GMT 07.08.2025)
طلبت روسيا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتعلق برئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يواجه العزل بعد صدور حكم قضائي بحقه.
وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، لوكالة "سبوتنيك
"، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا.
ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك
تجريد دوديك من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في البوسنة والهرسك حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحقه، يقضي أيضا بمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة ست سنوات.
وسيدخل قرار لجنة الانتخابات حيز التنفيذ بعد شهر أو شهرين، أي بعد انتهاء المهلة المقررة للطعن فيه.