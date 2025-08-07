https://sarabic.ae/20250807/لبنان-يعلن-نتائج-التحقيق-الأولي-بشأن-مقبرة-جرود-عرسال-1103470158.html

لبنان يعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن "مقبرة جرود عرسال"

لبنان يعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن "مقبرة جرود عرسال"

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، أنها "أنهت التحقيق السياقي بشأن موقع الدفن الذي تم اكتشافه بتاريخ 9 أيار/ مايو الماضي، في منطقة عقبة المبيّضة

ووفقا للتقرير، "يُرجّح أن تعود المقابر لأشخاص غير لبنانيين شاركوا في المعارك بين الفصائل المسلحة في المنطقة بين 2016 و2017"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بناء على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية المتواجدة في المنطقة، إضافة إلى التحقق من صور الأقمار الصناعية التي بينت التغيرات الحاصلة في الموقع وتاريخها المحتمل، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وبحسب التقرير، "لا توجد معطيات تشير إلى وجود مفقودين من أبناء بلدة عرسال أو من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما يعزز الفرضية بأن المدفونين في الموقع هم من غير اللبنانيين، وقد يكونون مقاتلين من تنظيمات مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش الإرهابيين، أو من جنسيات أخرى. كما أن الشهادات والمعطيات المتطابقة أفادت عن وجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يتطلب اعداد خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع".وأضاف البيان، أنه "نظرًا لطبيعة الموقع وخطورته الأمنية، أوصت الهيئة بتعليق أي أعمال نبش حالياً، والحفاظ على الموقع مغلقًا ومحميًا، إلى حين توافر معطيات إضافية أو طلب رسمي من عائلات أشخاص مفقودين"، مطالبة وزارة الدفاع إجراء مسح ميداني شامل لهذه المنطقة الحدودية والعسكرية ووضع خريطة دقيقة للقبور المرتجلة المنتشرة فيها.وأعلن لبنان، في مايو/ آيار الماضي، العثور في محلة عقبة المبيّضة في جرود عرسال، على مقبرة جماعيّة، تضمّ خمس جثث متحلّلة"، مشيرًا إلى أنّ "على الفور، تحرّكت الأجهزة الأمنيّة وباشرت الكشف على المكان".

