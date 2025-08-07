وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء...فيديو

https://sarabic.ae/20250807/وزير-صربي-يصاب-بجلطة-ويفقد-النطق-على-الهواءفيديو--1103479002.html
أصيب وزير الاستثمار الصربي، داركو جليسيتش، بجلطة دماغية مفاجئة أثناء ظهوره في برنامج "هذا الصباح" على قناة "Pink TV" الصربية. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لموقع "Verme" الصربي، فإن الوزير بدأ يعاني من صعوبة في النطق أثناء المقابلة، وظهرت على وجهه علامات الجلطة، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله بسرعة إلى المستشفى. وأكد وزير الصحة الصربي، زلاتيبور لونتشار، أن حالة جليسيتش كانت حرجة عند وصوله إلى المستشفى نتيجة لجلطة دماغية شديدة، أدت إلى نزيف، وأنه خضع لعملية جراحية معقدة.وفي وقت لاحق، زار الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، جليسيتش في المستشفى، وتحدث معه، وأكد أن حالته الصحية تتحسن، وأعرب عن سعادته بتحسن وضعه.وزير صربي: أوراسيا وكل ما يتعلق بدول "بريكس" ستكون مركزا اقتصاديا جديدا
