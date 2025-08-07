https://sarabic.ae/20250807/وفاة-القائم-بأعمال-رئيس-ميانمار-1103460073.html

وفاة القائم بأعمال رئيس ميانمار

أعلت القوات المسلحة في ميانمار، صباح اليوم الخميس، وفاة القائم بأعمال رئيس البلاد مينت سوي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، في بيان له، إن "سوي (74 عاما) توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم"، دون المزيد من التفاصيل.وأصبح مينت سوي، رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير/ شباط 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش، الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، في يوليو/ تموز من العام الماضي، أن "مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام.ووفقا لوسائل الإعلام، فوض الجنرال مين أون هلاينج، بعدها بأيام، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية، أثناء إجازته المرضية.وفي بداية شباط/ فبراير 2022، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما قتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.

