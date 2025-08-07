https://sarabic.ae/20250807/وفاة-القائم-بأعمال-رئيس-ميانمار-1103460073.html
وفاة القائم بأعمال رئيس ميانمار
وفاة القائم بأعمال رئيس ميانمار
سبوتنيك عربي
أعلت القوات المسلحة في ميانمار، صباح اليوم الخميس، وفاة القائم بأعمال رئيس البلاد مينت سوي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T05:50+0000
2025-08-07T05:50+0000
2025-08-07T05:50+0000
أخبار ميانمار
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103459717_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_dabb749e58cda39c9fa5d453efeacbe4.jpg
وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، في بيان له، إن "سوي (74 عاما) توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم"، دون المزيد من التفاصيل.وأصبح مينت سوي، رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير/ شباط 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش، الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، في يوليو/ تموز من العام الماضي، أن "مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام.ووفقا لوسائل الإعلام، فوض الجنرال مين أون هلاينج، بعدها بأيام، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية، أثناء إجازته المرضية.وفي بداية شباط/ فبراير 2022، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما قتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.
https://sarabic.ae/20250304/بوتين-الطاقة-مجال-استراتيجي-للتعاون-بين-روسيا-وميانمار-1098390282.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103459717_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a9af1be361f2b596ee7a39d59e7121b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ميانمار, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ميانمار, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وفاة القائم بأعمال رئيس ميانمار
أعلت القوات المسلحة في ميانمار، صباح اليوم الخميس، وفاة القائم بأعمال رئيس البلاد مينت سوي.
وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، في بيان له، إن "سوي (74 عاما) توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم"، دون المزيد من التفاصيل.
وأصبح مينت سوي، رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير/ شباط 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي
، عندما استولى الجيش على السلطة.
وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش، الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، في يوليو/ تموز من العام الماضي، أن "مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام.
ووفقا لوسائل الإعلام، فوض الجنرال مين أون هلاينج، بعدها بأيام، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية، أثناء إجازته المرضية.
وفي بداية شباط/ فبراير 2022، نفذ جيش ميانمار انقلابا
، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما قتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.