фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

09:08 GMT 07.08.2025
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم.
© Getty Images / picture alliance/Stefan Sauer

عصفور يقف على ظهر تمثال على شكل سمكة، ألمانيا.

عصفور يقف على ظهر تمثال على شكل سمكة، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / picture alliance/Stefan Sauer

عصفور يقف على ظهر تمثال على شكل سمكة، ألمانيا.

© Getty Images / VCG/Zhao Ming

طلاب مدرسة ابتدائية يشاركون في مسابقة أكل البطيخ احتفالًا بقدوم "لي تشيو"، المعروف ببداية الخريف، في مقاطعة آنهوي، الصين.

طلاب مدرسة ابتدائية يشاركون في مسابقة أكل البطيخ احتفالًا بقدوم &quot;لي تشيو&quot;، المعروف ببداية الخريف، في مقاطعة آنهوي، الصين. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / VCG/Zhao Ming

طلاب مدرسة ابتدائية يشاركون في مسابقة أكل البطيخ احتفالًا بقدوم "لي تشيو"، المعروف ببداية الخريف، في مقاطعة آنهوي، الصين.

© Getty Images / Robertus Pudyanto

عارضة أزياء تسير على منصة عرض ضمن فعاليات مهرجان جاكرتا للأزياء، في إندونيسيا.

عارضة أزياء تسير على منصة عرض ضمن فعاليات مهرجان جاكرتا للأزياء، في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Robertus Pudyanto

عارضة أزياء تسير على منصة عرض ضمن فعاليات مهرجان جاكرتا للأزياء، في إندونيسيا.

© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

بقرة عملاقة مصنوعة من لفائف القش في مهرجان زراعي، ألمانيا.

بقرة عملاقة مصنوعة من لفائف القش في مهرجان زراعي، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

بقرة عملاقة مصنوعة من لفائف القش في مهرجان زراعي، ألمانيا.

© AP Photo / Sergei Grits

الناس يضعون كيسًا بلاستيكيًا أثناء سيرهم تحت المطر في المدينة القديمة في تالين، إستونيا.

الناس يضعون كيسًا بلاستيكيًا أثناء سيرهم تحت المطر في المدينة القديمة في تالين، إستونيا. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Sergei Grits

الناس يضعون كيسًا بلاستيكيًا أثناء سيرهم تحت المطر في المدينة القديمة في تالين، إستونيا.

© Getty Images / Harry Trump

صورة لطائر الرفراف، المملكة المتحدة.

صورة لطائر الرفراف، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Harry Trump

صورة لطائر الرفراف، المملكة المتحدة.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

فرقة "زوجات لاعبي كرة القدم" في ملاعب بيفرميل، خلال عرض بمهرجان إدنبرة فرينج، إسكتلندا.

فرقة &quot;زوجات لاعبي كرة القدم&quot; في ملاعب بيفرميل، خلال عرض بمهرجان إدنبرة فرينج، إسكتلندا. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

فرقة "زوجات لاعبي كرة القدم" في ملاعب بيفرميل، خلال عرض بمهرجان إدنبرة فرينج، إسكتلندا.

© Getty Images / Europa Press News/David Zorrakino

قرود الشمبانزي في حديقة حيوان برشلونة، إسبانيا.

قرود الشمبانزي في حديقة حيوان برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Europa Press News/David Zorrakino

قرود الشمبانزي في حديقة حيوان برشلونة، إسبانيا.

© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert

بطة تركض على الماء في بركة جاكوبيفايهر بغابة مدينة فرانكفورت، ألمانيا.

بطة تركض على الماء في بركة جاكوبيفايهر بغابة مدينة فرانكفورت، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert

بطة تركض على الماء في بركة جاكوبيفايهر بغابة مدينة فرانكفورت، ألمانيا.

© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

لقطة طريفة لسائحة مع فيلين في قرية بشيانغ ماي، تايلاند.

لقطة طريفة لسائحة مع فيلين في قرية بشيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

لقطة طريفة لسائحة مع فيلين في قرية بشيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

فرقة "ذا ليستيز" تقدم عرضا في كلية المعلوماتية في إدنبرة، إسكتلندا.

فرقة &quot;ذا ليستيز&quot; تقدم عرضا في كلية المعلوماتية في إدنبرة، إسكتلندا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Jeff J Mitchell

فرقة "ذا ليستيز" تقدم عرضا في كلية المعلوماتية في إدنبرة، إسكتلندا.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ploy Phutpheng

كلب بولدوغ يرتدي زي هاري بوتر خلال بطولة معرض الحيوانات الأليفة 2025 في مركز "الملكة سيريكيت" الوطني للمؤتمرات في بانكوك، تايلاند.

كلب بولدوغ يرتدي زي هاري بوتر خلال بطولة معرض الحيوانات الأليفة 2025 في مركز &quot;الملكة سيريكيت&quot; الوطني للمؤتمرات في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ploy Phutpheng

كلب بولدوغ يرتدي زي هاري بوتر خلال بطولة معرض الحيوانات الأليفة 2025 في مركز "الملكة سيريكيت" الوطني للمؤتمرات في بانكوك، تايلاند.

