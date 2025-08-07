أطرف الصور لهذا الأسبوع

عصفور يقف على ظهر تمثال على شكل سمكة، ألمانيا.
طلاب مدرسة ابتدائية يشاركون في مسابقة أكل البطيخ احتفالًا بقدوم "لي تشيو"، المعروف ببداية الخريف، في مقاطعة آنهوي، الصين.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض ضمن فعاليات مهرجان جاكرتا للأزياء، في إندونيسيا.
بقرة عملاقة مصنوعة من لفائف القش في مهرجان زراعي، ألمانيا.
الناس يضعون كيسًا بلاستيكيًا أثناء سيرهم تحت المطر في المدينة القديمة في تالين، إستونيا.
صورة لطائر الرفراف، المملكة المتحدة.
فرقة "زوجات لاعبي كرة القدم" في ملاعب بيفرميل، خلال عرض بمهرجان إدنبرة فرينج، إسكتلندا.
قرود الشمبانزي في حديقة حيوان برشلونة، إسبانيا.
بطة تركض على الماء في بركة جاكوبيفايهر بغابة مدينة فرانكفورت، ألمانيا.
لقطة طريفة لسائحة مع فيلين في قرية بشيانغ ماي، تايلاند.
فرقة "ذا ليستيز" تقدم عرضا في كلية المعلوماتية في إدنبرة، إسكتلندا.
كلب بولدوغ يرتدي زي هاري بوتر خلال بطولة معرض الحيوانات الأليفة 2025 في مركز "الملكة سيريكيت" الوطني للمؤتمرات في بانكوك، تايلاند.
