عربي
إسرائيل تعلن تصفية قيادي بارز في "الجبهة الشعبية" بعملية نوعية في البقاع اللبناني
إسرائيل تعلن تصفية قيادي بارز في "الجبهة الشعبية" بعملية نوعية في البقاع اللبناني
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن العملية أسفرت عن مقتل محمد وشاح الملقب بـ"أبو خليل"، رئيس الدائرة العسكرية الأمنية في تنظيم "الجبهة الشعبية" في سوريا.وأوضح أن العملية نفذت مساء أمس الخميس بعد معلومات استخباراتية دقيقة، مشيراً إلى أن وشاح يعد من القيادات البارزة في التنظيم. حسب تعبيره.وأضاف أن وشاح كان مسؤولا عن تنسيق التعاون مع منظمات فلسطينية مسلحة أخرى وكان يقود أنشطة عسكرية موجهة ضد أهداف إسرائيلية.ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "الجبهة الشعبية" لديها سجل طويل من العمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل وخارج البلاد.كما أكد الجيش الإسرائيلي استمرار استهداف كل من يخطط أو ينفذ عمليات ضد إسرائيل.
إسرائيل تعلن تصفية قيادي بارز في "الجبهة الشعبية" بعملية نوعية في البقاع اللبناني

08.08.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، عملية عسكرية نوعية في منطقة البقاع اللبنانية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن العملية أسفرت عن مقتل محمد وشاح الملقب بـ"أبو خليل"، رئيس الدائرة العسكرية الأمنية في تنظيم "الجبهة الشعبية" في سوريا.
وأوضح أن العملية نفذت مساء أمس الخميس بعد معلومات استخباراتية دقيقة، مشيراً إلى أن وشاح يعد من القيادات البارزة في التنظيم. حسب تعبيره.
وأضاف أن وشاح كان مسؤولا عن تنسيق التعاون مع منظمات فلسطينية مسلحة أخرى وكان يقود أنشطة عسكرية موجهة ضد أهداف إسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عدد من عناصر "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة
5 أغسطس, 08:54 GMT
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "الجبهة الشعبية" لديها سجل طويل من العمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل وخارج البلاد.
كما أكد الجيش الإسرائيلي استمرار استهداف كل من يخطط أو ينفذ عمليات ضد إسرائيل.
