وتابع: "قدمنا أوراقا كثيرة وكنا مرنين في التفاوض مع العدو عبر الوسطاء، ولكن نتنياهو يريد تنفيذ مشروعه بالتوسع والاعتداء، ولن يتوقف طالما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تدعمه."وختم بالقول: "نستطيع أن نستمر ونصمد، وثبات المقاومة تستمده من الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والرافض للتهجير".
عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني
علق عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، أيمن شناعة، على قرار الكابينيت باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أنه "مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني، ولتكريس وقائع جديدة تتيح لنتنياهو أن يأخذ في السياسة ما لم يأخذه في الميدان".
وأوضح شناعة في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "نتنياهو يصور للعالم منذ عامين أنه قادر على احتلال قطاع غزة، إلا أنه منذ الجولة الأولى لم يستطع فرض وجوده في القطاع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يدرك تماما أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكلف أثمانًا باهظة جدًا وآلاف القتلى، وأنه لن يستطيع الثبات في القطاع بوجود المقاومة التي تستبسل وتكبّد العدو خسائر كبرى"، لافتا إلى أن "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض ولن يخرجوا منها".
وأضاف: "نحن كحركة حماس وكفصائل فلسطينية أثبتنا للعالم أجمع كيف حافظنا على الأسرى الصهاينة داخل القطاع، ومن يسعى إلى قتلهم هو نتنياهو، ونسعى للذهاب إلى تسوية وتفاهم يوقف إطلاق النار داخل القطاع والعدوان على الشعب الفلسطيني".
وتابع: "قدمنا أوراقا كثيرة وكنا مرنين في التفاوض مع العدو عبر الوسطاء، ولكن نتنياهو يريد تنفيذ مشروعه بالتوسع والاعتداء، ولن يتوقف طالما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تدعمه."
وأكد شناعة أن "المطلوب من العالم تنفيذ القرارات السابقة واتخاذ قرارات جديدة توقف الحرب في غزة"، وطالب الدول المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بـ"سحب سفرائها لدى الكيان الصهيوني وطرد السفراء الصهاينة من بلادهم لدعم الوضع الإنساني في غزة ووقف الحرب"، كما دعا الحكومات العربية والإسلامية إلى وقفة تضامنية ترفض الاعتداء على الشعب الفلسطيني، معولًا على "صحوة شعوب المنطقة".
وختم بالقول: "نستطيع أن نستمر ونصمد، وثبات المقاومة تستمده من الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والرافض للتهجير".