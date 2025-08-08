عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني
وأوضح شناعة في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "نتنياهو يصور للعالم منذ عامين أنه قادر على احتلال قطاع غزة، إلا أنه منذ الجولة الأولى لم يستطع فرض وجوده في القطاع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يدرك تماما أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكلف أثمانًا باهظة جدًا وآلاف القتلى، وأنه لن يستطيع الثبات في القطاع بوجود المقاومة التي تستبسل وتكبّد العدو خسائر كبرى"، لافتا إلى أن "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض ولن يخرجوا منها".وتابع: "قدمنا أوراقا كثيرة وكنا مرنين في التفاوض مع العدو عبر الوسطاء، ولكن نتنياهو يريد تنفيذ مشروعه بالتوسع والاعتداء، ولن يتوقف طالما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تدعمه."وختم بالقول: "نستطيع أن نستمر ونصمد، وثبات المقاومة تستمده من الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والرافض للتهجير".
عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني

حصري
علق عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، أيمن شناعة، على قرار الكابينيت باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أنه "مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني، ولتكريس وقائع جديدة تتيح لنتنياهو أن يأخذ في السياسة ما لم يأخذه في الميدان".
وأوضح شناعة في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "نتنياهو يصور للعالم منذ عامين أنه قادر على احتلال قطاع غزة، إلا أنه منذ الجولة الأولى لم يستطع فرض وجوده في القطاع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يدرك تماما أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكلف أثمانًا باهظة جدًا وآلاف القتلى، وأنه لن يستطيع الثبات في القطاع بوجود المقاومة التي تستبسل وتكبّد العدو خسائر كبرى"، لافتا إلى أن "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض ولن يخرجوا منها".
وأضاف: "نحن كحركة حماس وكفصائل فلسطينية أثبتنا للعالم أجمع كيف حافظنا على الأسرى الصهاينة داخل القطاع، ومن يسعى إلى قتلهم هو نتنياهو، ونسعى للذهاب إلى تسوية وتفاهم يوقف إطلاق النار داخل القطاع والعدوان على الشعب الفلسطيني".
وتابع: "قدمنا أوراقا كثيرة وكنا مرنين في التفاوض مع العدو عبر الوسطاء، ولكن نتنياهو يريد تنفيذ مشروعه بالتوسع والاعتداء، ولن يتوقف طالما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تدعمه."
وأكد شناعة أن "المطلوب من العالم تنفيذ القرارات السابقة واتخاذ قرارات جديدة توقف الحرب في غزة"، وطالب الدول المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بـ"سحب سفرائها لدى الكيان الصهيوني وطرد السفراء الصهاينة من بلادهم لدعم الوضع الإنساني في غزة ووقف الحرب"، كما دعا الحكومات العربية والإسلامية إلى وقفة تضامنية ترفض الاعتداء على الشعب الفلسطيني، معولًا على "صحوة شعوب المنطقة".
وختم بالقول: "نستطيع أن نستمر ونصمد، وثبات المقاومة تستمده من الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والرافض للتهجير".
