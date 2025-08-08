https://sarabic.ae/20250808/عضو-القيادة-السياسية-في-حماس-قرار-احتلال-غزة-مناورة-كبرى-للضغط-على-المفاوض-الفلسطيني-1103521114.html

عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني

عضو القيادة السياسية في "حماس": قرار احتلال غزة مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني

علق عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، أيمن شناعة، على قرار الكابينيت باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أنه "مناورة كبرى للضغط على المفاوض الفلسطيني، ولتكريس وقائع جديدة... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح شناعة في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "نتنياهو يصور للعالم منذ عامين أنه قادر على احتلال قطاع غزة، إلا أنه منذ الجولة الأولى لم يستطع فرض وجوده في القطاع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يدرك تماما أن الاحتلال الكامل لقطاع غزة سيكلف أثمانًا باهظة جدًا وآلاف القتلى، وأنه لن يستطيع الثبات في القطاع بوجود المقاومة التي تستبسل وتكبّد العدو خسائر كبرى"، لافتا إلى أن "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض ولن يخرجوا منها".وتابع: "قدمنا أوراقا كثيرة وكنا مرنين في التفاوض مع العدو عبر الوسطاء، ولكن نتنياهو يريد تنفيذ مشروعه بالتوسع والاعتداء، ولن يتوقف طالما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية تدعمه."وختم بالقول: "نستطيع أن نستمر ونصمد، وثبات المقاومة تستمده من الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والرافض للتهجير".

