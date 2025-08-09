https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الأمريكي-يدرس-إعادة-تصنيف-الماريغوانا-كمخدر-أقل-خطورة-1103551971.html
الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"
الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:33+0000
2025-08-09T16:33+0000
2025-08-09T16:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ترامب أبدى اهتمامه بهذا التغيير خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي بلغت تكلفته مليون دولار.وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى كبرى شركات الماريغوانا.وشجعت ريفرز، وفقا للصحيفة، الرئيس ترامب على المضي قدما في هذا القرار، داعية إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالماريغوانا الطبية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد وجّه، مارس/آذار الماضي، في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.
https://sarabic.ae/20250302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-المكسيك-من-إجراءات-أحادية-الجانب--1098308751.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"
16:33 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 09.08.2025)
كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ترامب أبدى اهتمامه بهذا التغيير خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي بلغت تكلفته مليون دولار.
وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى كبرى شركات الماريغوانا.
وشجعت ريفرز، وفقا للصحيفة، الرئيس ترامب على المضي قدما في هذا القرار، داعية إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالماريغوانا
الطبية.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث
قد وجّه، مارس/آذار الماضي، في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.
وأشار هيغسيث إلى أن "الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات حاسمة ضد تواطؤ بعض مسؤوليها مع عصابات المخدرات،" وفقا لمصادر مطلعة على المكالمة، التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين
الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.
وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.