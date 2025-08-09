https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الأمريكي-يدرس-إعادة-تصنيف-الماريغوانا-كمخدر-أقل-خطورة-1103551971.html

الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"

كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة. 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ترامب أبدى اهتمامه بهذا التغيير خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي بلغت تكلفته مليون دولار.وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى كبرى شركات الماريغوانا.وشجعت ريفرز، وفقا للصحيفة، الرئيس ترامب على المضي قدما في هذا القرار، داعية إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالماريغوانا الطبية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد وجّه، مارس/آذار الماضي، في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.

