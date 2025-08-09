الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الأمريكي-يدرس-إعادة-تصنيف-الماريغوانا-كمخدر-أقل-خطورة-1103551971.html
الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"
الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:33+0000
2025-08-09T16:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ترامب أبدى اهتمامه بهذا التغيير خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي بلغت تكلفته مليون دولار.وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى كبرى شركات الماريغوانا.وشجعت ريفرز، وفقا للصحيفة، الرئيس ترامب على المضي قدما في هذا القرار، داعية إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالماريغوانا الطبية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد وجّه، مارس/آذار الماضي، في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.
https://sarabic.ae/20250302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-المكسيك-من-إجراءات-أحادية-الجانب--1098308751.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر "أقل خطورة"

16:33 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 09.08.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ترامب أبدى اهتمامه بهذا التغيير خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، والذي بلغت تكلفته مليون دولار.
وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى كبرى شركات الماريغوانا.
وشجعت ريفرز، وفقا للصحيفة، الرئيس ترامب على المضي قدما في هذا القرار، داعية إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالماريغوانا الطبية.
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
وزير الدفاع الأمريكي يحذر المكسيك من إجراءات أحادية الجانب
2 مارس, 10:54 GMT

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد وجّه، مارس/آذار الماضي، في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.

وأشار هيغسيث إلى أن "الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات حاسمة ضد تواطؤ بعض مسؤوليها مع عصابات المخدرات،" وفقا لمصادر مطلعة على المكالمة، التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.
وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала