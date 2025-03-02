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رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
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https://sarabic.ae/20250302/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-المكسيك-من-إجراءات-أحادية-الجانب--1098308751.html
وزير الدفاع الأمريكي يحذر المكسيك من إجراءات أحادية الجانب
وزير الدفاع الأمريكي يحذر المكسيك من إجراءات أحادية الجانب
سبوتنيك عربي
في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، وجّه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، تحذيرات جديّة للمكسيك... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T10:54+0000
2025-03-02T11:04+0000
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وأشار هيغسيث إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات حاسمة ضد تواطؤ بعض مسؤوليها مع عصابات المخدرات، وفقًا لمصادر مطلعة على المكالمة، التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.وأعلن ترامب أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ على المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب 10% إضافية على الصين. وقد دفع ذلك الدول المعنية إلى تكثيف الجهود في الأيام الأخيرة لإيجاد طريقة لتجنب هذه الرسوم.ويركز كبار المسؤولين المكسيكيين على تحقيق نتائج ملموسة على الحدود لضبط المخدرات، والتي يمكن لترامب أن ينظر إليها كعلامات على التقدم في المحادثات. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تجنب الرسوم الجمركية لن يكون سهلاً كما كان الحال في 3 فبراير/ الماضي، عندما حصلت المكسيك على إعفاء لمدة شهر من خلال إرسال 10 آلاف جندي من الحرس الوطني إلى الحدود.وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، يوم الخميس الماضي، قال ترامب إن "المخدرات لا تزال تتدفق إلى بلادنا من المكسيك وكندا، بمستويات مرتفعة للغاية وغير مقبولة". وأضاف أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ "حتى تتوقف أو يتم الحد منها بشكل جدي".هذه التطورات تعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، مع تركيز واشنطن على الحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية.
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يؤكد-تعليق-فرض-الرسوم-الجمركية-على-المكسيك-لمدة-شهر-واحد-1097439549.html
https://sarabic.ae/20250203/تضر-الأمريكيين-أيضا-معلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين--1097436143.html
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العالم, أخبار العالم الآن, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يحذر المكسيك من إجراءات أحادية الجانب

10:54 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 02.03.2025)
© AP Photo / Eric Gayالوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبر
في أول مكالمة له مع كبار المسؤولين العسكريين المكسيكيين منذ توليه منصبه كُشف عن تفاصيلها أخيرا، وجّه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، تحذيرات جديّة للمكسيك بسبب عدم ضبط الحدود بين البلدين.
وأشار هيغسيث إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات حاسمة ضد تواطؤ بعض مسؤوليها مع عصابات المخدرات، وفقًا لمصادر مطلعة على المكالمة، التي جرت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية بأن كبار القادة العسكريين المكسيكيين الذين شاركوا في المكالمة شعروا بالصدمة والغضب، حيث اعتبروا أن هيغسيث يلمح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري داخل المكسيك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر واحد
3 فبراير, 16:22 GMT
وجاءت هذه التحذيرات في وقت تجري فيه المكسيك محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبرز مخاوف من أن الضغوط الأمريكية على المكسيك لإنهاء تهريب مخدر الـ"فنتانيل" والمهاجرين قد تشمل إجراءات عسكرية محتملة، وليس فقط فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، من شأنها أن تشل الاقتصاد المكسيكي.
وأعلن ترامب أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ على المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب 10% إضافية على الصين. وقد دفع ذلك الدول المعنية إلى تكثيف الجهود في الأيام الأخيرة لإيجاد طريقة لتجنب هذه الرسوم.
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
وسائط متعددة
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين
3 فبراير, 14:04 GMT
ويركز كبار المسؤولين المكسيكيين على تحقيق نتائج ملموسة على الحدود لضبط المخدرات، والتي يمكن لترامب أن ينظر إليها كعلامات على التقدم في المحادثات. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تجنب الرسوم الجمركية لن يكون سهلاً كما كان الحال في 3 فبراير/ الماضي، عندما حصلت المكسيك على إعفاء لمدة شهر من خلال إرسال 10 آلاف جندي من الحرس الوطني إلى الحدود.
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، يوم الخميس الماضي، قال ترامب إن "المخدرات لا تزال تتدفق إلى بلادنا من المكسيك وكندا، بمستويات مرتفعة للغاية وغير مقبولة". وأضاف أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ "حتى تتوقف أو يتم الحد منها بشكل جدي".
هذه التطورات تعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، مع تركيز واشنطن على الحد من تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية.
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