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ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر واحد
ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر واحد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية على واردات السلع من المكسيك مؤقتا لمدة شهر لإجراء مفاوضات مع سلطات البلاد. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T16:22+0000
2025-02-03T16:22+0000
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وقال ترامب: إنه "سيشارك شخصيا في محادثات مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لحل النزاع بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".وتابع: "أتطلع إلى المشاركة شخصيًا في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".وفي السياق ذاته، أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحكومة المكسيكية سترسل 10 آلاف جندي إضافي من الحرس الوطني إلى الحدود الشمالية لمكافحة تهريب المخدرات.وبحسب شينباوم، فإن واشنطن، بدورها، تعهدت بتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى المكسيك؛ وبدءا من يوم الإثنين، ستبدأ فرق الحكومتين الأمريكية والمكسيكية العمل في مجالات الأمن والتجارة.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الإثنين.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصينترامب: الصين وكندا و
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يؤكد تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر واحد

16:22 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية على واردات السلع من المكسيك مؤقتا لمدة شهر لإجراء مفاوضات مع سلطات البلاد.
وقال ترامب: إنه "سيشارك شخصيا في محادثات مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لحل النزاع بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "اتفقنا على تعليق الرسوم الجمركية المخطط لها على الفور لمدة شهر واحد، وخلال هذه الفترة ستجري المفاوضات بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التجارة هوارد لوتنيك وكبار المسؤولين المكسيكيين".

وتابع: "أتطلع إلى المشاركة شخصيًا في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".
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خبراء: فرض واشنطن رسوما جمركية على المكسيك وكندا "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية
12:53 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحكومة المكسيكية سترسل 10 آلاف جندي إضافي من الحرس الوطني إلى الحدود الشمالية لمكافحة تهريب المخدرات.

وكتبت على منصة "إكس": "ستعمل المكسيك على تعزيز حدودها الشمالية على الفور بنشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني لمنع تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخاصة الفنتانيل".

وبحسب شينباوم، فإن واشنطن، بدورها، تعهدت بتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى المكسيك؛ وبدءا من يوم الإثنين، ستبدأ فرق الحكومتين الأمريكية والمكسيكية العمل في مجالات الأمن والتجارة.
الأعلام الأمريكية والكندية معًا على الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
13:37 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الإثنين.

وقال ترامب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، الإثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.
ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
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