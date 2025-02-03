https://sarabic.ae/20250203/السفيرة-الكندية-لدى-واشنطن-تعلق-على-قرار-ترامب-بفرض-الرسوم-الجمركية-1097429353.html
السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
أكدت السفيرة الكندية لدى واشنطن، كيرستن هيلمان، أن الكنديين يشعرون بخيبة الأمل والارتباك إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تجارية ويأملون... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T13:37+0000
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وقالت هيلمان خلال مقابلة: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، نأمل ألا تدخل (القرارات) حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، نحن مستعدون لمواصلة التفاوض مع إدارة ترامب".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصينترامب: الصين وكندا و
https://sarabic.ae/20250203/خبراء-فرض-واشنطن-رسوما-جمركية-على-المكسيك-وكندا-انتهاك-صارخ-للاتفاقيات-التجارية--1097427361.html
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اقتصاد, أخبار كندا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار كندا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
أكدت السفيرة الكندية لدى واشنطن، كيرستن هيلمان، أن الكنديين يشعرون بخيبة الأمل والارتباك إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تجارية ويأملون أن تتمكن المفاوضات من تغيير الأمور.
وقالت هيلمان خلال مقابلة: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، نأمل ألا تدخل (القرارات) حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، نحن مستعدون لمواصلة التفاوض مع إدارة ترامب".
وأوضحت أن الشعب الكندي في حيرة من قرار ترامب، لكنه يتوقع من الحكومة الكندية أن تقف ثابتة وتدافع عن نفسها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الاثنين.
وقال ترامب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.