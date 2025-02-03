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السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
أكدت السفيرة الكندية لدى واشنطن، كيرستن هيلمان، أن الكنديين يشعرون بخيبة الأمل والارتباك إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تجارية ويأملون... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T13:37+0000
2025-02-03T13:37+0000
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وقالت هيلمان خلال مقابلة: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، نأمل ألا تدخل (القرارات) حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، نحن مستعدون لمواصلة التفاوض مع إدارة ترامب".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصينترامب: الصين وكندا و
https://sarabic.ae/20250203/خبراء-فرض-واشنطن-رسوما-جمركية-على-المكسيك-وكندا-انتهاك-صارخ-للاتفاقيات-التجارية--1097427361.html
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اقتصاد, أخبار كندا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار كندا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفيرة الكندية لدى واشنطن تعلق على قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية

13:37 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Elaine Thompsonالأعلام الأمريكية والكندية معًا على الحدود
الأعلام الأمريكية والكندية معًا على الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
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أكدت السفيرة الكندية لدى واشنطن، كيرستن هيلمان، أن الكنديين يشعرون بخيبة الأمل والارتباك إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تجارية ويأملون أن تتمكن المفاوضات من تغيير الأمور.
وقالت هيلمان خلال مقابلة: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، نأمل ألا تدخل (القرارات) حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، نحن مستعدون لمواصلة التفاوض مع إدارة ترامب".

وأوضحت أن الشعب الكندي في حيرة من قرار ترامب، لكنه يتوقع من الحكومة الكندية أن تقف ثابتة وتدافع عن نفسها.

أعلام وطنية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
خبراء: فرض واشنطن رسوما جمركية على المكسيك وكندا "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية
12:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين، اليوم الاثنين.

وقال ترامب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو، الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.
ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
ترامب: الصين وكندا و
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