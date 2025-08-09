https://sarabic.ae/20250809/دولة-أفريقية-تعلن-رسميا-تأميم-منجم-الذهب-الوحيد-لديها-1103534585.html
أعلنت حكومة النيجر، اليوم السبت، أن الرئيس، عبد الرحمن تشياني، أصدر قرارا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو "إس إم أل"، المشغل الوحيد لمنجم الذهب في جبل ساميرا غرب
وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن القرار صدر، أمس الجمعة، وأن الشركة كانت قد بيعت عام 2019 بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة. وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل "مناجم ليبتاكو"، وفقا لموقع "Channelstv".وأشار إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شمل الإخلال انقطاع إمدادات الموقع، وهو ما دفع السلطات في النيجر لاتخاذ خطوة التأميم لحماية مصالح الدولة والعمال.
أعلنت حكومة النيجر، اليوم السبت، أن الرئيس، عبد الرحمن تشياني، أصدر قرارا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو "إس إم أل"، المشغل الوحيد لمنجم الذهب في جبل ساميرا غرب البلاد، متهمة الشركة المالكة "ماكينيل ريسورسز ليمتد" بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها التعاقدية.
وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن القرار صدر، أمس الجمعة، وأن الشركة كانت قد بيعت عام 2019 بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة.
وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل "مناجم ليبتاكو"، وفقا لموقع
"Channelstv".
وأشار إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما شمل الإخلال انقطاع إمدادات الموقع، وهو ما دفع السلطات في النيجر لاتخاذ خطوة التأميم لحماية مصالح الدولة والعمال.