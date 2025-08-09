دولة أفريقية تعلن رسميا تأميم منجم الذهب الوحيد لديها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن القرار صدر، أمس الجمعة، وأن الشركة كانت قد بيعت عام 2019 بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة. وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل "مناجم ليبتاكو"، وفقا لموقع "Channelstv".وأشار إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شمل الإخلال انقطاع إمدادات الموقع، وهو ما دفع السلطات في النيجر لاتخاذ خطوة التأميم لحماية مصالح الدولة والعمال.
تابعنا عبر
أعلنت حكومة النيجر، اليوم السبت، أن الرئيس، عبد الرحمن تشياني، أصدر قرارا بتأميم شركة مناجم ليبتاكو "إس إم أل"، المشغل الوحيد لمنجم الذهب في جبل ساميرا غرب البلاد، متهمة الشركة المالكة "ماكينيل ريسورسز ليمتد" بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها التعاقدية.
وذكرت الأمانة العامة للحكومة أن القرار صدر، أمس الجمعة، وأن الشركة كانت قد بيعت عام 2019 بنسبة 80% لشركة أسترالية مقابل التزامها بإعادة تأهيل وتطوير المشروع وضخ استثمارات كبيرة.
وأضاف البيان أن الحكومة كشفت بعد 6 سنوات عن إخلال الشركة بالتزاماتها، ما أدى إلى وضع اقتصادي مقلق داخل "مناجم ليبتاكو"، وفقا لموقع "Channelstv".
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
26 يوليو, 11:37 GMT
وأشار إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة، وتأخر دفع رواتب العمال، وغياب التأمين الصحي وتأمين الحياة للعاملين، وعدم سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما شمل الإخلال انقطاع إمدادات الموقع، وهو ما دفع السلطات في النيجر لاتخاذ خطوة التأميم لحماية مصالح الدولة والعمال.
