دولة تسجل أعلى درجة حرارة في يوليو منذ 55 عاما
أعلنت وزارة البيئة التركية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في يوليو/ تموز 2025 أعلى درجة حرارة منذ 55 عاما، بمتوسط زيادة 1.9 درجة مئوية في 66 محطة من أصل 220،... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البيئة التركية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في يوليو/ تموز 2025 أعلى درجة حرارة منذ 55 عاما، بمتوسط زيادة 1.9 درجة مئوية في 66 محطة من أصل 220، مقارنة بالسنوات السابقة.
وشهدت مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، قرب الحدود العراقية والسورية، تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تركيا بلغت 50.5 مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 49.5 مئوية المسجل في أغسطس/ آب 2023 بمحافظة إسكي شهير.
وترافقت موجة الحر مع حرائق غابات واسعة، تسببت في مقتل 14 شخصا الشهر الماضي غرب البلاد، وإجلاء مئات السكان في جاناكالي مع إغلاق مضيق الدردنيل أمام الملاحة.
كما دفعت مخاوف نقص المياه بعض المدن مثل تشيشمي، إلى تقييد استخدام مياه الصنبور ليلا منذ 25 يوليو 2025.