عربي
دولة تسجل أعلى درجة حرارة في يوليو منذ 55 عاما
دولة تسجل أعلى درجة حرارة في يوليو منذ 55 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البيئة التركية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في يوليو/ تموز 2025 أعلى درجة حرارة منذ 55 عاما، بمتوسط زيادة 1.9 درجة مئوية في 66 محطة من أصل 220
وشهدت مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، قرب الحدود العراقية والسورية، تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تركيا بلغت 50.5 مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 49.5 مئوية المسجل في أغسطس/ آب 2023 بمحافظة إسكي شهير.وترافقت موجة الحر مع حرائق غابات واسعة، تسببت في مقتل 14 شخصا الشهر الماضي غرب البلاد، وإجلاء مئات السكان في جاناكالي مع إغلاق مضيق الدردنيل أمام الملاحة.كما دفعت مخاوف نقص المياه بعض المدن مثل تشيشمي، إلى تقييد استخدام مياه الصنبور ليلا منذ 25 يوليو 2025.
الأخبار
دولة تسجل أعلى درجة حرارة في يوليو منذ 55 عاما

10:47 GMT 09.08.2025
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البيئة التركية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في يوليو/ تموز 2025 أعلى درجة حرارة منذ 55 عاما، بمتوسط زيادة 1.9 درجة مئوية في 66 محطة من أصل 220، مقارنة بالسنوات السابقة.
وشهدت مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، قرب الحدود العراقية والسورية، تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تركيا بلغت 50.5 مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 49.5 مئوية المسجل في أغسطس/ آب 2023 بمحافظة إسكي شهير.
وترافقت موجة الحر مع حرائق غابات واسعة، تسببت في مقتل 14 شخصا الشهر الماضي غرب البلاد، وإجلاء مئات السكان في جاناكالي مع إغلاق مضيق الدردنيل أمام الملاحة.
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
مجتمع
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
23 مايو, 14:19 GMT
كما دفعت مخاوف نقص المياه بعض المدن مثل تشيشمي، إلى تقييد استخدام مياه الصنبور ليلا منذ 25 يوليو 2025.
