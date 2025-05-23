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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
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الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
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بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250523/دولة-عربية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-لشهر-مايو-منذ-22-عاما-1100899799.html
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
سبوتنيك عربي
سجلت دولة عربية، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة لها لشهر مايو/ أيار، وذلك منذ أن بدأت بتسجيلها في عام 2003. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T14:19+0000
2025-05-23T14:19+0000
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وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة في بيان له، عبر منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم هي 50.4 درجة مئوية في منطقة الشوامخ (أبو ظبي) الساعة 2:30 مساء بتوقيت الإمارات".وأكد المركز أن "هذه أعلى درجة حرارة نسجلها (لشهر مايو) منذ أن بدأنا تسجيل درجات الحرارة قبل 22 عاما".وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، أن هذه الدرجة تجاوزت أعلى درجة حرارة مسجلة في مايو 2009، وهي 50.2 درجة مئوية.يشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الكويت أن محطة مطربة في البلاد، سجلت أعلى درجة حرارة في العالم بواقع 49 درجة مئوية.وعلى إثر هذا، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إلى التزامها بترشيد الكهرباء عبر تقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك "بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق".
https://sarabic.ae/20250515/أكبر-10-محطات-كهرباء-في-الوطن-العربي--1100557424.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, درجات الحرارة اليوم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, درجات الحرارة اليوم, الأخبار

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما

14:19 GMT 23.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jarosław Kwoczałaميزان حرارة
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jarosław Kwoczała
تابعنا عبر
سجلت دولة عربية، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة لها لشهر مايو/ أيار، وذلك منذ أن بدأت بتسجيلها في عام 2003.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة في بيان له، عبر منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم هي 50.4 درجة مئوية في منطقة الشوامخ (أبو ظبي) الساعة 2:30 مساء بتوقيت الإمارات".
وأكد المركز أن "هذه أعلى درجة حرارة نسجلها (لشهر مايو) منذ أن بدأنا تسجيل درجات الحرارة قبل 22 عاما".
وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، أن هذه الدرجة تجاوزت أعلى درجة حرارة مسجلة في مايو 2009، وهي 50.2 درجة مئوية.
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي
15 مايو, 08:42 GMT
يشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الكويت أن محطة مطربة في البلاد، سجلت أعلى درجة حرارة في العالم بواقع 49 درجة مئوية.
وعلى إثر هذا، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إلى التزامها بترشيد الكهرباء عبر تقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك "بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق".
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