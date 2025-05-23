https://sarabic.ae/20250523/دولة-عربية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-لشهر-مايو-منذ-22-عاما-1100899799.html
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
سبوتنيك عربي
سجلت دولة عربية، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة لها لشهر مايو/ أيار، وذلك منذ أن بدأت بتسجيلها في عام 2003. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T14:19+0000
2025-05-23T14:19+0000
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وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة في بيان له، عبر منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم هي 50.4 درجة مئوية في منطقة الشوامخ (أبو ظبي) الساعة 2:30 مساء بتوقيت الإمارات".وأكد المركز أن "هذه أعلى درجة حرارة نسجلها (لشهر مايو) منذ أن بدأنا تسجيل درجات الحرارة قبل 22 عاما".وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، أن هذه الدرجة تجاوزت أعلى درجة حرارة مسجلة في مايو 2009، وهي 50.2 درجة مئوية.يشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الكويت أن محطة مطربة في البلاد، سجلت أعلى درجة حرارة في العالم بواقع 49 درجة مئوية.وعلى إثر هذا، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إلى التزامها بترشيد الكهرباء عبر تقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك "بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق".
https://sarabic.ae/20250515/أكبر-10-محطات-كهرباء-في-الوطن-العربي--1100557424.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, درجات الحرارة اليوم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, درجات الحرارة اليوم, الأخبار
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ 22 عاما
سجلت دولة عربية، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة لها لشهر مايو/ أيار، وذلك منذ أن بدأت بتسجيلها في عام 2003.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة في بيان له، عبر منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم هي 50.4 درجة مئوية في منطقة الشوامخ (أبو ظبي) الساعة 2:30 مساء بتوقيت الإمارات".
وأكد المركز أن "هذه أعلى درجة حرارة نسجلها (لشهر مايو) منذ أن بدأنا تسجيل درجات الحرارة قبل 22 عاما".
وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، أن هذه الدرجة تجاوزت أعلى درجة حرارة مسجلة في مايو 2009، وهي 50.2 درجة مئوية.
يشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت الكويت أن محطة مطربة في البلاد، سجلت أعلى درجة حرارة في العالم
بواقع 49 درجة مئوية.
وعلى إثر هذا، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إلى التزامها بترشيد الكهرباء عبر تقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك "بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق".