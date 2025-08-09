ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/ديمقراطيو-تكساس-يغادرون-الولاية-لإحباط-خطة-الجمهوريين-لإعادة-تقسيم-الدوائر-الانتخابية-1103557970.html
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحيفة، أمس السبت، أن مجموعة من الديمقراطيين من المجلس التشريعي لولاية تكساس غادروا الولاية في محاولة لإحباط خطط الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T22:31+0000
2025-08-09T22:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الديمقراطيون
الحزب الديمقراطي
الديمقراطيين والجمهوريين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098398173_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_be1a8d9e660c01c10a66733c86fd59f4.jpg
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتخذت مبادرة الجمهوريين لتعديل الخريطة في منتصف الدورة الانتخابية بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، ونصت على إضافة خمس دوائر انتخابية جديدة كان قد حقق فيها تقدما بفارق كبير.وتمت مناقشة خطة المغادرة خلال الصيف في عشرات الاجتماعات عبر الإنترنت التي شارك فيها حكام ديمقراطيون، بمن فيهم جافين نيوسوم من كاليفورنيا، والمدعي العام الأمريكي السابق إريك هولدر.في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يومين من نشر مسودة الحزب الجمهوري، وجه وو ومساعدوه زملاءهم إلى حزم أمتعتهم، ورعاية عائلاتهم، وعدم إخبار أحد بالخطط.وتزعم صحيفة واشنطن بوست، أن الديمقراطيين يأملون على الأقل في تأجيل اعتماد الخريطة الجديدة، لكن خبراء يقولون إنهم لن يتمكنوا من منع إقرارها تماما.وتشير الصحيفة إلى أن الصراع على الدوائر الانتخابية في تكساس أصبح جزءا من مواجهة أوسع بين الحزبين حول مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث كان الديمقراطيون يعدون إجراءات مضادة في عدد من الولايات "الزرقاء".
https://sarabic.ae/20250807/دميترييف-روسيا-والولايات-المتحدة-تجريان-حوارا-في-مجالات-مختلفة-لكن-المعارضين-يحاولون-عرقلته-1103478586.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098398173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9bc04a10e924c8efd20b0d7c7d0fd57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الديمقراطيون, الحزب الديمقراطي, الديمقراطيين والجمهوريين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الديمقراطيون, الحزب الديمقراطي, الديمقراطيين والجمهوريين

ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

22:31 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Win McNameeالنائب الديمقراطي ولاية تكساس آل غرين
النائب الديمقراطي ولاية تكساس آل غرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Win McNamee
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحيفة، أمس السبت، أن مجموعة من الديمقراطيين من المجلس التشريعي لولاية تكساس غادروا الولاية في محاولة لإحباط خطط الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتخذت مبادرة الجمهوريين لتعديل الخريطة في منتصف الدورة الانتخابية بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، ونصت على إضافة خمس دوائر انتخابية جديدة كان قد حقق فيها تقدما بفارق كبير.
وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس نواب الولاية، جين وو، لزملائه أن هذه الخطوة مهمة "للبلاد بأكملها".
وتمت مناقشة خطة المغادرة خلال الصيف في عشرات الاجتماعات عبر الإنترنت التي شارك فيها حكام ديمقراطيون، بمن فيهم جافين نيوسوم من كاليفورنيا، والمدعي العام الأمريكي السابق إريك هولدر.
في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يومين من نشر مسودة الحزب الجمهوري، وجه وو ومساعدوه زملاءهم إلى حزم أمتعتهم، ورعاية عائلاتهم، وعدم إخبار أحد بالخطط.
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
دميترييف: روسيا والولايات المتحدة تجريان حوارا في مجالات مختلفة لكن المعارضين يحاولون عرقلته
7 أغسطس, 12:43 GMT
وتزعم صحيفة واشنطن بوست، أن الديمقراطيين يأملون على الأقل في تأجيل اعتماد الخريطة الجديدة، لكن خبراء يقولون إنهم لن يتمكنوا من منع إقرارها تماما.
وتشير الصحيفة إلى أن الصراع على الدوائر الانتخابية في تكساس أصبح جزءا من مواجهة أوسع بين الحزبين حول مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث كان الديمقراطيون يعدون إجراءات مضادة في عدد من الولايات "الزرقاء".
