ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية لإحباط خطة الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

أفادت تقارير صحيفة، أمس السبت، أن مجموعة من الديمقراطيين من المجلس التشريعي لولاية تكساس غادروا الولاية في محاولة لإحباط خطط الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر... 09.08.2025

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتخذت مبادرة الجمهوريين لتعديل الخريطة في منتصف الدورة الانتخابية بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، ونصت على إضافة خمس دوائر انتخابية جديدة كان قد حقق فيها تقدما بفارق كبير.وتمت مناقشة خطة المغادرة خلال الصيف في عشرات الاجتماعات عبر الإنترنت التي شارك فيها حكام ديمقراطيون، بمن فيهم جافين نيوسوم من كاليفورنيا، والمدعي العام الأمريكي السابق إريك هولدر.في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يومين من نشر مسودة الحزب الجمهوري، وجه وو ومساعدوه زملاءهم إلى حزم أمتعتهم، ورعاية عائلاتهم، وعدم إخبار أحد بالخطط.وتزعم صحيفة واشنطن بوست، أن الديمقراطيين يأملون على الأقل في تأجيل اعتماد الخريطة الجديدة، لكن خبراء يقولون إنهم لن يتمكنوا من منع إقرارها تماما.وتشير الصحيفة إلى أن الصراع على الدوائر الانتخابية في تكساس أصبح جزءا من مواجهة أوسع بين الحزبين حول مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث كان الديمقراطيون يعدون إجراءات مضادة في عدد من الولايات "الزرقاء".

