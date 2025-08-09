https://sarabic.ae/20250809/فرنسا-تفتح-تحقيقا-عاجلا-بعد-تهديد-حاخام-باغتيال-ماكرون-1103542964.html

فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا بعد تهديد حاخام باغتيال ماكرون

فتحت وزارة الداخلية الفرنسية، تحقيقا في تهديدات بالقتل وجهت إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قِبَل الحاخام الناطق بالفرنسية، ديفيد دانيال كوهين،...

وأوضح مكتب المدعي العام الفرنسي، أن التحقيق يتعلق بتهديدات موجهة للرئيس الفرنسي، وكُلفت فرقة الجرائم الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس بمتابعته، فيما وصفت وزارة الداخلية التعليقات بأنها "غير مقبولة".وكان الحاخام نشر في 3 أغسطس/ آب الجاري مقطع فيديو على قناة "أرشيف 260" على "يوتيوب"، هدد فيه ماكرون قائلا: "عليه أن يُجهّز نعشه"، متهما إياه بإعلان "حرب على الله" بسبب مقترحه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لصحيفة فرنسية شهيرة.كما زعم أن ماكرون معاد للسامية، ودعا الفلسطينيين إلى "حزم أمتعتهم والرحيل"، لأنهم "لن يتمكنوا من البقاء على تلك الأرض"، وذلك قبل أن يجدد ماكرون في يوليو/ تموز الماضي تأكيد اعتراف فرنسا المرتقب بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويأتي ذلك بينما تواجه إسرائيل غضبا دوليا متزايدا بسبب حربها على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

