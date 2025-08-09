فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا بعد تهديد حاخام باغتيال ماكرون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/فرنسا-تفتح-تحقيقا-عاجلا-بعد-تهديد-حاخام-باغتيال-ماكرون-1103542964.html
فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا بعد تهديد حاخام باغتيال ماكرون
فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا بعد تهديد حاخام باغتيال ماكرون
سبوتنيك عربي
فتحت وزارة الداخلية الفرنسية، تحقيقا في تهديدات بالقتل وجهت إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قِبَل الحاخام الناطق بالفرنسية، ديفيد دانيال كوهين،... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T12:47+0000
2025-08-09T12:47+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وأوضح مكتب المدعي العام الفرنسي، أن التحقيق يتعلق بتهديدات موجهة للرئيس الفرنسي، وكُلفت فرقة الجرائم الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس بمتابعته، فيما وصفت وزارة الداخلية التعليقات بأنها "غير مقبولة".وكان الحاخام نشر في 3 أغسطس/ آب الجاري مقطع فيديو على قناة "أرشيف 260" على "يوتيوب"، هدد فيه ماكرون قائلا: "عليه أن يُجهّز نعشه"، متهما إياه بإعلان "حرب على الله" بسبب مقترحه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لصحيفة فرنسية شهيرة.كما زعم أن ماكرون معاد للسامية، ودعا الفلسطينيين إلى "حزم أمتعتهم والرحيل"، لأنهم "لن يتمكنوا من البقاء على تلك الأرض"، وذلك قبل أن يجدد ماكرون في يوليو/ تموز الماضي تأكيد اعتراف فرنسا المرتقب بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويأتي ذلك بينما تواجه إسرائيل غضبا دوليا متزايدا بسبب حربها على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم

فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا بعد تهديد حاخام باغتيال ماكرون

12:47 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
فتحت وزارة الداخلية الفرنسية، تحقيقا في تهديدات بالقتل وجهت إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قِبَل الحاخام الناطق بالفرنسية، ديفيد دانيال كوهين، والمقيم، بحسب التقارير، في إسرائيل.
وأوضح مكتب المدعي العام الفرنسي، أن التحقيق يتعلق بتهديدات موجهة للرئيس الفرنسي، وكُلفت فرقة الجرائم الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس بمتابعته، فيما وصفت وزارة الداخلية التعليقات بأنها "غير مقبولة".
وكان الحاخام نشر في 3 أغسطس/ آب الجاري مقطع فيديو على قناة "أرشيف 260" على "يوتيوب"، هدد فيه ماكرون قائلا: "عليه أن يُجهّز نعشه"، متهما إياه بإعلان "حرب على الله" بسبب مقترحه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لصحيفة فرنسية شهيرة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
أول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين
24 يوليو, 20:42 GMT
كما زعم أن ماكرون معاد للسامية، ودعا الفلسطينيين إلى "حزم أمتعتهم والرحيل"، لأنهم "لن يتمكنوا من البقاء على تلك الأرض"، وذلك قبل أن يجدد ماكرون في يوليو/ تموز الماضي تأكيد اعتراف فرنسا المرتقب بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي ذلك بينما تواجه إسرائيل غضبا دوليا متزايدا بسبب حربها على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала