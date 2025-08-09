قتلى وجرحى من الجيش اللبناني إثر انفجار جنوبي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/قتلى-وجرحى-من-الجيش-اللبناني-إثر-انفجار-جنوبي-البلاد---عاجل-1103540826.html
قتلى وجرحى من الجيش اللبناني إثر انفجار جنوبي البلاد
قتلى وجرحى من الجيش اللبناني إثر انفجار جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الجيش اللبناني، اليوم السبت، إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في أطراف بلدة مجدلزون جنوبي لبنان، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T11:35+0000
2025-08-09T12:13+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وأفادت الوكالة "المركزية" اللبنانية بأن فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية توجهت على الفور نحو مكان الحادثة، كما وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع. وأفادت مصادر لفناة "العربية " بسقوط 6 قتلى في صفوف الجيش اللبناني وإصابات جراء الانفجار في قضاء صور.وفي وقت سابق، حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

قتلى وجرحى من الجيش اللبناني إثر انفجار جنوبي البلاد

11:35 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 09.08.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الجيش اللبناني، اليوم السبت، إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في أطراف بلدة مجدلزون جنوبي لبنان، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأفادت الوكالة "المركزية" اللبنانية بأن فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية توجهت على الفور نحو مكان الحادثة، كما وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع.
وأفادت مصادر لفناة "العربية " بسقوط 6 قتلى في صفوف الجيش اللبناني وإصابات جراء الانفجار في قضاء صور.
وفي وقت سابق، حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.
وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.
وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала