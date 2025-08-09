https://sarabic.ae/20250809/قتلى-وجرحى-من-الجيش-اللبناني-إثر-انفجار-جنوبي-البلاد---عاجل-1103540826.html
قتلى وجرحى من الجيش اللبناني إثر انفجار جنوبي البلاد
سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الجيش اللبناني، اليوم السبت، إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في أطراف بلدة مجدلزون جنوبي لبنان، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوكالة "المركزية" اللبنانية بأن فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية توجهت على الفور نحو مكان الحادثة، كما وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع. وأفادت مصادر لفناة "العربية " بسقوط 6 قتلى في صفوف الجيش اللبناني وإصابات جراء الانفجار في قضاء صور.وفي وقت سابق، حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأفادت الوكالة
"المركزية" اللبنانية بأن فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية توجهت على الفور نحو مكان الحادثة، كما وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع.
وأفادت مصادر لفناة "العربية " بسقوط 6 قتلى في صفوف الجيش اللبناني وإصابات جراء الانفجار في قضاء صور.
وفي وقت سابق، حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من القيام بتحركات احتجاجية غير محسوبة النتائج، في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.
وأوضحت القيادة، في بيان، أن دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات
، ترافقت مع نشر مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.
وأكد الجيش أنه يحترم حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، بما في ذلك قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.