عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
مواجهات قوية للفرق العربية... "كاف" يعلن عن قرعة دوري أبطال أفريقيا
مواجهات قوية للفرق العربية... "كاف" يعلن عن قرعة دوري أبطال أفريقيا
مواجهات قوية للفرق العربية... "كاف" يعلن عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

13:43 GMT 09.08.2025
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2025-2026، في مراسم حددت من خلالها مسارات الأندية المصرية الأهلي وبيراميدز في البطولة القارية الكبرى، إلى جانب منافسي الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.
وحصل الأهلي، بطل التصنيف الأفريقي لعام 2025، على إعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول، إلى جانب فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وفقا لمواقع رياضية.
وسيواجه الأهلي في دور الـ32 الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.
ويبدأ بيراميدز مشواره من دور الـ64 بمواجهة الجيش الرواندي، حيث تُقام مباراة الذهاب خارج مصر، والإياب على ملعب الدفاع الجوي.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
فريق مصري في الصدارة... "كاف" يعلن عن أفضل 10 أندية في أفريقيا
أمس, 15:59 GMT
وفي حال التأهل، سيواجه بيراميدز في دور الـ32 الفائز من مباراة التأمين الإثيوبي وميلانديجي الزنجباري، بنفس ترتيب المباريات (الذهاب خارج الأرض والإياب في مصر).
وسيواجه صنداونز، الفريق الآخر المعفى من دور الـ64، في دور الـ32 الفائز من مباراة ريمو ستارز النيجيري وزيليمادجو من جزر القمر.

ومن بين أبرز مباريات دور الـ64:
الترجي التونسي × الحرس الوطني (بطل النيجر)
نهضة بركان المغربي × أسكو كارا التوجولي
الهلال السوداني × جاموس من جنوب السودان
سيمبا التنزاني × جابورون يونايتد البوتسواني
يانج أفريكانز التنزاني × ويليتي الأنجولي
مواعيد المباريات

دور الـ64: مباريات الذهاب من 19 إلى 21 سبتمبر 2025، والإياب من 26 إلى 28 سبتمبر 2025.

دور الـ32: مباريات الذهاب من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، والإياب من 24 إلى 26 أكتوبر 2025.
مرحلة المجموعات: تنطلق في 21 نوفمبر 2025 وتستمر حتى مارس 2026.

وتأتي هذه القرعة في إطار استعدادات الأندية الأفريقية لمنافسات الموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي للحفاظ على لقبه القاري، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق انطلاقة قوية في أولى مشاركاته بدوري الأبطال.
