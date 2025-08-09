https://sarabic.ae/20250809/مواجهات-قوية-للفرق-العربية-كاف-يعلن-عن-قرعة-دوري-أبطال-أفريقيا-1103547458.html

مواجهات قوية للفرق العربية... "كاف" يعلن عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

مواجهات قوية للفرق العربية... "كاف" يعلن عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2025-2026، في مراسم حددت من خلالها...

وحصل الأهلي، بطل التصنيف الأفريقي لعام 2025، على إعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول، إلى جانب فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وفقا لمواقع رياضية. وسيواجه الأهلي في دور الـ32 الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.ويبدأ بيراميدز مشواره من دور الـ64 بمواجهة الجيش الرواندي، حيث تُقام مباراة الذهاب خارج مصر، والإياب على ملعب الدفاع الجوي.وفي حال التأهل، سيواجه بيراميدز في دور الـ32 الفائز من مباراة التأمين الإثيوبي وميلانديجي الزنجباري، بنفس ترتيب المباريات (الذهاب خارج الأرض والإياب في مصر).وسيواجه صنداونز، الفريق الآخر المعفى من دور الـ64، في دور الـ32 الفائز من مباراة ريمو ستارز النيجيري وزيليمادجو من جزر القمر.ومن بين أبرز مباريات دور الـ64:مواعيد المبارياتدور الـ64: مباريات الذهاب من 19 إلى 21 سبتمبر 2025، والإياب من 26 إلى 28 سبتمبر 2025.دور الـ32: مباريات الذهاب من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، والإياب من 24 إلى 26 أكتوبر 2025.مرحلة المجموعات: تنطلق في 21 نوفمبر 2025 وتستمر حتى مارس 2026.وتأتي هذه القرعة في إطار استعدادات الأندية الأفريقية لمنافسات الموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي للحفاظ على لقبه القاري، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق انطلاقة قوية في أولى مشاركاته بدوري الأبطال.

أفريقيا

