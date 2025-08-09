هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
راديو
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟
راديو
ملفات ساخنة
غزة
إسرائيل
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
وعلقت حركة "حماس" الفلسطينية على القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه بأنه يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وحذرت في بيان من "هذه المغامرة الإجرامية التي ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال وزير شؤون الأسرى السابق، د. أشرف العجرمي، إن "خطة الحكومة الإسرائيلية مرتبطة أساسا بفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وحديث نتنياهو عن خطة لتمكين حكومة مدنية في القطاع يعني أنها لن تكون من "حماس" ولا من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستبحث عن عملاء لينفذوا مشروعها، وهو مشروع التهجير وهذا لن يحدث"، بحسب قوله.من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية وقضايا الصراع، د. نزار نزال، أن "إسرائيل تسير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفقا لخريطة طريق في الأهداف في مقدمتها اجتثاث المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "نتنياهو ذاهب باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، حيث يريد أن يخضع السكان الفلسطينيين الموجودين داخل القطاع إلى الاحتلال العسكري المباشر"، منوها إلى أن "هذه الإدانات الدولية وتعليق عدد من الدول لصادرت الأسلحة لن يردع إسرائيل، إذ يحصل نتنياهو على ما يريد من أمريكا، وهو غير معني بالموقف الأوروبي".وتوقع الخبير "صعوبة كبيرة ستواجه القوات الإسرائيلية في القطاع، وهذا ما يؤكده استدعاء 150 ألف من الاحتياط، ورفع سن الاحتياط إلى 50 عاما للمرة الأولي في إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
غزة
إسرائيل
ملفات ساخنة, غزة, إسرائيل
ملفات ساخنة, غزة, إسرائيل

هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟

11:39 GMT 09.08.2025
راديو
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، انتقادات لاذعة لقرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة، لافتة إلى أن الذي سيحدث بعد السيطرة العملياتية في غزة كارثة، حيث "سيقتل الجنود وسيقتل المدنيون في القطاع".
وعلقت حركة "حماس" الفلسطينية على القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه بأنه يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وحذرت في بيان من "هذه المغامرة الإجرامية التي ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال وزير شؤون الأسرى السابق، د. أشرف العجرمي، إن "خطة الحكومة الإسرائيلية مرتبطة أساسا بفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وحديث نتنياهو عن خطة لتمكين حكومة مدنية في القطاع يعني أنها لن تكون من "حماس" ولا من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستبحث عن عملاء لينفذوا مشروعها، وهو مشروع التهجير وهذا لن يحدث"، بحسب قوله.
واعتبر العجرمي أن "العملية العسكرية الحالية وقرار الحكومة الإسرائيلية مرتبط أساسا بإطالة الحرب لأطول فترة ممكنة، لأسباب تتعلق بالائتلاف الحاكم، وبتنفيذ التهجير، ولا يوجد شيء آخر غير ذلك"، بحسب قوله.
من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية وقضايا الصراع، د. نزار نزال، أن "إسرائيل تسير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفقا لخريطة طريق في الأهداف في مقدمتها اجتثاث المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "نتنياهو ذاهب باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، حيث يريد أن يخضع السكان الفلسطينيين الموجودين داخل القطاع إلى الاحتلال العسكري المباشر"، منوها إلى أن "هذه الإدانات الدولية وتعليق عدد من الدول لصادرت الأسلحة لن يردع إسرائيل، إذ يحصل نتنياهو على ما يريد من أمريكا، وهو غير معني بالموقف الأوروبي".

واعتبر نزال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ردود الفعل الدولية هذه رمزية، وجاءت من خلال بعض تصريحات من قبل الفرنسيين، والألمان وغيرهم، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك إجراءات فعلية من هذه المنظومة الرسمية الأوروبية، التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل أو تعليق لبعض شحنات السلاح"، مؤكدا أن "هذا الاتجاه جاء تجاوبا مع رغبة الشارع الأوروبي بسبب خشية الأحزاب الحاكمة من الناخبين".

وتوقع الخبير "صعوبة كبيرة ستواجه القوات الإسرائيلية في القطاع، وهذا ما يؤكده استدعاء 150 ألف من الاحتياط، ورفع سن الاحتياط إلى 50 عاما للمرة الأولي في إسرائيل".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
