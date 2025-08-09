https://sarabic.ae/20250809/هل-تسيطر-إسرائيل-على-غزة-أم-تتراجع-تحت-وطأة-الضغوط-الدولية؟-1103540907.html

هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟

هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية؟

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، انتقادات لاذعة لقرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة، لافتة إلى أن الذي سيحدث بعد...

غزة

إسرائيل

وعلقت حركة "حماس" الفلسطينية على القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه بأنه يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وحذرت في بيان من "هذه المغامرة الإجرامية التي ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال وزير شؤون الأسرى السابق، د. أشرف العجرمي، إن "خطة الحكومة الإسرائيلية مرتبطة أساسا بفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وحديث نتنياهو عن خطة لتمكين حكومة مدنية في القطاع يعني أنها لن تكون من "حماس" ولا من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستبحث عن عملاء لينفذوا مشروعها، وهو مشروع التهجير وهذا لن يحدث"، بحسب قوله.من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية وقضايا الصراع، د. نزار نزال، أن "إسرائيل تسير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفقا لخريطة طريق في الأهداف في مقدمتها اجتثاث المقاومة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "نتنياهو ذاهب باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، حيث يريد أن يخضع السكان الفلسطينيين الموجودين داخل القطاع إلى الاحتلال العسكري المباشر"، منوها إلى أن "هذه الإدانات الدولية وتعليق عدد من الدول لصادرت الأسلحة لن يردع إسرائيل، إذ يحصل نتنياهو على ما يريد من أمريكا، وهو غير معني بالموقف الأوروبي".وتوقع الخبير "صعوبة كبيرة ستواجه القوات الإسرائيلية في القطاع، وهذا ما يؤكده استدعاء 150 ألف من الاحتياط، ورفع سن الاحتياط إلى 50 عاما للمرة الأولي في إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

