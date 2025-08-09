https://sarabic.ae/20250809/وزير-الخارجية-المصري-المباحثات-مع-نظيري-التركي-كانت-إيجابية-ومثمرة-1103540269.html

وزير الخارجية المصري: المباحثات مع نظيري التركي كانت "إيجابية ومثمرة"

وزير الخارجية المصري: المباحثات مع نظيري التركي كانت "إيجابية ومثمرة"

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي عقدها اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة كانت "إيجابية ومثمرة"، مشيدًا بالمشاورات... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الوزير التركي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مطولة تناولت جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والتعليمية، إضافة إلى مناقشة الأزمات والتحديات الإقليمية.وأشار الوزير المصري إلى أنه تم التوصل إلى توافق وتفاهم مشترك حول سبل التعامل مع هذه القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة، مؤكدًا أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح كل الأبواب بين القاهرة وأنقرة، وكاشفًا عن توقع زيارة للرئيس التركي إلى مصر العام المقبل.وشملت المباحثات، وفقًا لعبد العاطي، بحث الأزمة السورية وضرورة التوصل لتسوية شاملة دون إقصاء أي طرف، ومناقشة وضع الصومال والحفاظ عليه من مخاطر التقسيم، إلى جانب التطرق لملف حرية الملاحة في البحر الأحمر. كما دعا الوزير المصري إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وخروج الميليشيات، مؤكدًا اتفاق البلدين على الدعوة لوقف إطلاق النار في السودان والانخراط في حوار يحافظ على الدولة، وفي ختام تصريحاته، أعلن عبدالعاطي رفض القاهرة وأنقرة للقرار الإسرائيلي باحتلال غزة.وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى التطور النوعي الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة عقب توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعه إلى مستوى رئيسي البلدين.

