وزير الخارجية المصري: المباحثات مع نظيري التركي كانت "إيجابية ومثمرة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
وزير الخارجية المصري: المباحثات مع نظيري التركي كانت "إيجابية ومثمرة"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي عقدها اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة كانت "إيجابية ومثمرة"، مشيدًا بالمشاورات... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وزير الخارجية المصري: المباحثات مع نظيري التركي كانت "إيجابية ومثمرة"

11:32 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 12:00 GMT 09.08.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي عقدها اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان في القاهرة كانت "إيجابية ومثمرة"، مشيدًا بالمشاورات البناءة التي تعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الوزير التركي التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مطولة تناولت جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والتعليمية، إضافة إلى مناقشة الأزمات والتحديات الإقليمية.
وأشار الوزير المصري إلى أنه تم التوصل إلى توافق وتفاهم مشترك حول سبل التعامل مع هذه القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة، مؤكدًا أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح كل الأبواب بين القاهرة وأنقرة، وكاشفًا عن توقع زيارة للرئيس التركي إلى مصر العام المقبل.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، يبحثان مع عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك، سبل دعم الاستثمارات السورية في تركيا، في مقر غرفة الصناعة التركية بأنقرة، 5 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تركيا وسوريا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
5 أغسطس, 13:56 GMT
وشملت المباحثات، وفقًا لعبد العاطي، بحث الأزمة السورية وضرورة التوصل لتسوية شاملة دون إقصاء أي طرف، ومناقشة وضع الصومال والحفاظ عليه من مخاطر التقسيم، إلى جانب التطرق لملف حرية الملاحة في البحر الأحمر.
كما دعا الوزير المصري إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وخروج الميليشيات، مؤكدًا اتفاق البلدين على الدعوة لوقف إطلاق النار في السودان والانخراط في حوار يحافظ على الدولة، وفي ختام تصريحاته، أعلن عبدالعاطي رفض القاهرة وأنقرة للقرار الإسرائيلي باحتلال غزة.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".
مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى التطور النوعي الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة عقب توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعه إلى مستوى رئيسي البلدين.
