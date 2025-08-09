https://sarabic.ae/20250809/الرئاسة-المصرية-وزير-الخارجية-التركي-يصل-القاهرة-ويجتمع-بالرئيس-السيسي-1103537083.html

الرئاسة المصرية: وزير الخارجية التركي يصل القاهرة ويجتمع بالرئيس السيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق". مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى التطور النوعي الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة عقب توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعه إلى مستوى رئيسي البلدين.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/ أيلول 2024، مع بحث توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. كما ناقش الجانبان مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.وتطرقت المباحثات أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث عرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول، مؤكداً على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس" أن المباحثات شملت تبادل وجهات النظر حول خطوات تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين، ومفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لإنهاء ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزة. كما أشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن فيدان سيناقش مع الجانب المصري نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك أواخر يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى بحث التحديات في شمال وشرق إفريقيا، وخاصة في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة الساحل، ودور البلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

