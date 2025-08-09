الرئاسة المصرية: وزير الخارجية التركي يصل القاهرة ويجتمع بالرئيس السيسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئاسة المصرية: وزير الخارجية التركي يصل القاهرة ويجتمع بالرئيس السيسي
الرئاسة المصرية: وزير الخارجية التركي يصل القاهرة ويجتمع بالرئيس السيسي
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق". مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى التطور النوعي الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة عقب توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعه إلى مستوى رئيسي البلدين.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/ أيلول 2024، مع بحث توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. كما ناقش الجانبان مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.وتطرقت المباحثات أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث عرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول، مؤكداً على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس" أن المباحثات شملت تبادل وجهات النظر حول خطوات تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين، ومفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لإنهاء ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزة. كما أشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن فيدان سيناقش مع الجانب المصري نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك أواخر يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى بحث التحديات في شمال وشرق إفريقيا، وخاصة في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة الساحل، ودور البلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمن هذه اللفتة، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".
مؤكدا حرص القاهرة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى التطور النوعي الذي شهدته هذه العلاقات، خاصة عقب توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعه إلى مستوى رئيسي البلدين.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، بموسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية، 9 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
اتصال بين السيسي وعباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة
أمس, 13:00 GMT
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/ أيلول 2024، مع بحث توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.
كما ناقش الجانبان مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث عرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول، مؤكداً على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، يبحثان مع عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك، سبل دعم الاستثمارات السورية في تركيا، في مقر غرفة الصناعة التركية بأنقرة، 5 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
تركيا وسوريا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
5 أغسطس, 13:56 GMT
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس" أن المباحثات شملت تبادل وجهات النظر حول خطوات تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين، ومفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المشتركة لإنهاء ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزة.
كما أشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن فيدان سيناقش مع الجانب المصري نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك أواخر يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى بحث التحديات في شمال وشرق إفريقيا، وخاصة في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة الساحل، ودور البلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
