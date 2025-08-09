من سيبيريا إلى الأمازون... شعوب الأرض في صور نابضة بالحياة وروح الأصالة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250809/1103544305.html
من سيبيريا إلى الأمازون... شعوب الأرض في صور نابضة بالحياة وروح الأصالة
من سيبيريا إلى الأمازون... شعوب الأرض في صور نابضة بالحياة وروح الأصالة
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة تعكس جمال وتنوع شعوب الأرض الأصلية، من جليد سيبيريا القارس إلى غابات الأمازون الكثيفة مرورا بالشرق الأوسط. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T13:57+0000
2025-08-09T13:57+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/09/1103544474_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_c90fdac3b2741641d5891575121e68d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/09/1103544474_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_537a229bfba0006fa7b28d8b710bae76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

من سيبيريا إلى الأمازون... شعوب الأرض في صور نابضة بالحياة وروح الأصالة

13:57 GMT 09.08.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة تعكس جمال وتنوع شعوب الأرض الأصلية، من جليد سيبيريا القارس إلى غابات الأمازون الكثيفة مرورا بالشرق الأوسط.
© Getty Images / Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue

لوحة مرسومة يدويًا لفتاة الطوارق، ليبيا.

لوحة مرسومة يدويًا لفتاة الطوارق، ليبيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue

لوحة مرسومة يدويًا لفتاة الطوارق، ليبيا.

© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصور

المعسكر العرقي لرعاة الرنة "خارب" في محيط دودينكا في إقليم كراسنويارسك.

المعسكر العرقي لرعاة الرنة &quot;خارب&quot; في محيط دودينكا في إقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Svetlana Shevchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

المعسكر العرقي لرعاة الرنة "خارب" في محيط دودينكا في إقليم كراسنويارسك.

© AP Photo / ESTEBAN FELIX

طفلة من شعب لينكا الأصلي في هندوراس.

طفلة من شعب لينكا الأصلي في هندوراس. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / ESTEBAN FELIX

طفلة من شعب لينكا الأصلي في هندوراس.

© Getty Images / Universal Images Group/VW Pics/Kobby Dagan

فتيات همونغ في قرية بالقرب من دونوفان، فيتنام.

فتيات همونغ في قرية بالقرب من دونوفان، فيتنام. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Universal Images Group/VW Pics/Kobby Dagan

فتيات همونغ في قرية بالقرب من دونوفان، فيتنام.

© Getty Images / Agung Parameswara

ثلاث نساء من قبيلة داني يبحثن عن القمل في شعرهن في قرية أوبيا في وامينا، بابوا، إندونيسيا. السكان الأصليون في إندونيسيا.

ثلاث نساء من قبيلة داني يبحثن عن القمل في شعرهن في قرية أوبيا في وامينا، بابوا، إندونيسيا. السكان الأصليون في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Agung Parameswara

ثلاث نساء من قبيلة داني يبحثن عن القمل في شعرهن في قرية أوبيا في وامينا، بابوا، إندونيسيا. السكان الأصليون في إندونيسيا.

© Getty Images / NurPhoto

السكان الأصليين في نيبال في ساحة باسانتابور دوربار.

السكان الأصليين في نيبال في ساحة باسانتابور دوربار. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / NurPhoto

السكان الأصليين في نيبال في ساحة باسانتابور دوربار.

© AP Photo / JEROME FAVRE

فتيات بايوان بالأزياء التقليدية، تايوان.

فتيات بايوان بالأزياء التقليدية، تايوان. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / JEROME FAVRE

فتيات بايوان بالأزياء التقليدية، تايوان.

© AP Photo / BASSEM TELLAWI

مشاركون في حفل زفاف جماعي في سوريا يرتدون ملابس ملوك آشوريين قدماء، في محافظة الحسكة 2002ـ ملوك آشور القدماء.

مشاركون في حفل زفاف جماعي في سوريا يرتدون ملابس ملوك آشوريين قدماء، في محافظة الحسكة 2002ـ ملوك آشور القدماء. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / BASSEM TELLAWI

مشاركون في حفل زفاف جماعي في سوريا يرتدون ملابس ملوك آشوريين قدماء، في محافظة الحسكة 2002ـ ملوك آشور القدماء.

© Getty Images / APHOTOGRAFIA/Juan Rivas

قائدٌ من السكان الأصليين يُرشد الناس بالبخور وموسيقى الطبول خلال احتفال محلي للاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع سان أندريس الاحتفالي، 22 يونيو/حزيران 2025، في لا ليبرتاد، السلفادور.

قائدٌ من السكان الأصليين يُرشد الناس بالبخور وموسيقى الطبول خلال احتفال محلي للاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع سان أندريس الاحتفالي، 22 يونيو/حزيران 2025، في لا ليبرتاد، السلفادور. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / APHOTOGRAFIA/Juan Rivas

قائدٌ من السكان الأصليين يُرشد الناس بالبخور وموسيقى الطبول خلال احتفال محلي للاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع سان أندريس الاحتفالي، 22 يونيو/حزيران 2025، في لا ليبرتاد، السلفادور.

© Getty Images / VCG/Qin Gang/

نساء من قومية مياو يلتقطن صورة سيلفي خلال احتفال بمهرجان "تياوهوا" في 5 فبراير 2025 في منطقة غويآن الجديدة بمقاطعة قويتشو الصينية.

نساء من قومية مياو يلتقطن صورة سيلفي خلال احتفال بمهرجان &quot;تياوهوا&quot; في 5 فبراير 2025 في منطقة غويآن الجديدة بمقاطعة قويتشو الصينية. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / VCG/Qin Gang/

نساء من قومية مياو يلتقطن صورة سيلفي خلال احتفال بمهرجان "تياوهوا" في 5 فبراير 2025 في منطقة غويآن الجديدة بمقاطعة قويتشو الصينية.

© AP Photo / Eraldo Peres

وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخاخارا تتحدث من أعلى سيارة مكشوفة إلى نساء السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل المتجمعات للمشاركة في مسيرة في نهاية حدث استمر ثلاثة أيام لتعزيز الدور السياسي للنساء الأصليات في برازيليا.

وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخاخارا تتحدث من أعلى سيارة مكشوفة إلى نساء السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل المتجمعات للمشاركة في مسيرة في نهاية حدث استمر ثلاثة أيام لتعزيز الدور السياسي للنساء الأصليات في برازيليا. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Eraldo Peres

وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخاخارا تتحدث من أعلى سيارة مكشوفة إلى نساء السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل المتجمعات للمشاركة في مسيرة في نهاية حدث استمر ثلاثة أيام لتعزيز الدور السياسي للنساء الأصليات في برازيليا.

© Getty Images / LightRocket/Frank Bienewald

امرأة من قبيلة بروكبا بالزي التقليدين وكشمير، الهند.

امرأة من قبيلة بروكبا بالزي التقليدين وكشمير، الهند. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / LightRocket/Frank Bienewald

امرأة من قبيلة بروكبا بالزي التقليدين وكشمير، الهند.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала