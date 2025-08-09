من سيبيريا إلى الأمازون... شعوب الأرض في صور نابضة بالحياة وروح الأصالة

لوحة مرسومة يدويًا لفتاة الطوارق، ليبيا.
لوحة مرسومة يدويًا لفتاة الطوارق، ليبيا.
المعسكر العرقي لرعاة الرنة "خارب" في محيط دودينكا في إقليم كراسنويارسك.
المعسكر العرقي لرعاة الرنة "خارب" في محيط دودينكا في إقليم كراسنويارسك.
طفلة من شعب لينكا الأصلي في هندوراس.
طفلة من شعب لينكا الأصلي في هندوراس.
فتيات همونغ في قرية بالقرب من دونوفان، فيتنام.
فتيات همونغ في قرية بالقرب من دونوفان، فيتنام.
ثلاث نساء من قبيلة داني يبحثن عن القمل في شعرهن في قرية أوبيا في وامينا، بابوا، إندونيسيا. السكان الأصليون في إندونيسيا.
ثلاث نساء من قبيلة داني يبحثن عن القمل في شعرهن في قرية أوبيا في وامينا، بابوا، إندونيسيا. السكان الأصليون في إندونيسيا.
السكان الأصليين في نيبال في ساحة باسانتابور دوربار.
السكان الأصليين في نيبال في ساحة باسانتابور دوربار.
فتيات بايوان بالأزياء التقليدية، تايوان.
فتيات بايوان بالأزياء التقليدية، تايوان.
مشاركون في حفل زفاف جماعي في سوريا يرتدون ملابس ملوك آشوريين قدماء، في محافظة الحسكة 2002ـ ملوك آشور القدماء.
مشاركون في حفل زفاف جماعي في سوريا يرتدون ملابس ملوك آشوريين قدماء، في محافظة الحسكة 2002ـ ملوك آشور القدماء.
قائدٌ من السكان الأصليين يُرشد الناس بالبخور وموسيقى الطبول خلال احتفال محلي للاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع سان أندريس الاحتفالي، 22 يونيو/حزيران 2025، في لا ليبرتاد، السلفادور.
قائدٌ من السكان الأصليين يُرشد الناس بالبخور وموسيقى الطبول خلال احتفال محلي للاحتفال بالانقلاب الصيفي في موقع سان أندريس الاحتفالي، 22 يونيو/حزيران 2025، في لا ليبرتاد، السلفادور.
نساء من قومية مياو يلتقطن صورة سيلفي خلال احتفال بمهرجان "تياوهوا" في 5 فبراير 2025 في منطقة غويآن الجديدة بمقاطعة قويتشو الصينية.
نساء من قومية مياو يلتقطن صورة سيلفي خلال احتفال بمهرجان "تياوهوا" في 5 فبراير 2025 في منطقة غويآن الجديدة بمقاطعة قويتشو الصينية.
وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخاخارا تتحدث من أعلى سيارة مكشوفة إلى نساء السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل المتجمعات للمشاركة في مسيرة في نهاية حدث استمر ثلاثة أيام لتعزيز الدور السياسي للنساء الأصليات في برازيليا.
وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخاخارا تتحدث من أعلى سيارة مكشوفة إلى نساء السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل المتجمعات للمشاركة في مسيرة في نهاية حدث استمر ثلاثة أيام لتعزيز الدور السياسي للنساء الأصليات في برازيليا.
امرأة من قبيلة بروكبا بالزي التقليدين وكشمير، الهند.
امرأة من قبيلة بروكبا بالزي التقليدين وكشمير، الهند.