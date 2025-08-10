https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-تدريبات-مفاجئة-لمحاكاة-حرب-متعددة-الجبهات-1103560414.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صدر أول أمس الجمعة، أن "قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار "يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.

