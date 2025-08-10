الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-تدريبات-مفاجئة-لمحاكاة-حرب-متعددة-الجبهات-1103560414.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T05:36+0000
2025-08-10T05:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg
ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صدر أول أمس الجمعة، أن "قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار "يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250808/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-بالفعل-لتنفيذ-قرارات-الكابينت-بشأن-السيطرة-على-غزة-بالكامل-1103520150.html
https://sarabic.ae/20250807/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-لسكان-شمالي-غزة--1103497500.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_833c8f4e5066b6884dfb8df3b7ac5e27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"

05:36 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 10.08.2025)
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية للتعامل مع أحداث واسعة النطاق ومعقدة ومتعددة الجبهات".
ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة مراجعات ينفذها الجيش لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في جميع القيادات والأذرع والوحدات".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".
وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتنفيذ قرارات الكابينت بشأن السيطرة على غزة بالكامل
8 أغسطس, 16:28 GMT
من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صدر أول أمس الجمعة، أن "قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار "يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة".

وأكدت الحركة أنها "قدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار ولن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات، التي تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق".

ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان شمالي غزة
7 أغسطس, 20:46 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала