https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-تدريبات-مفاجئة-لمحاكاة-حرب-متعددة-الجبهات-1103560414.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T05:36+0000
2025-08-10T05:36+0000
2025-08-10T05:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg
ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صدر أول أمس الجمعة، أن "قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار "يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250808/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-بالفعل-لتنفيذ-قرارات-الكابينت-بشأن-السيطرة-على-غزة-بالكامل-1103520150.html
https://sarabic.ae/20250807/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-لسكان-شمالي-غزة--1103497500.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_833c8f4e5066b6884dfb8df3b7ac5e27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تدريبات مفاجئة لمحاكاة "حرب متعددة الجبهات"
05:36 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 10.08.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء تمرين مفاجئ باسم "طلوع الفجر" بتعليمات من رئيس الأركان أيال زامير، لـ"فحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية للتعامل مع أحداث واسعة النطاق ومعقدة ومتعددة الجبهات".
ويشمل التمرين، الذي يقوده مُفتش الجيش العميد احتياط عوفر سريغ، بمشاركة طاقم من المفتشين النظاميين والاحتياط، تدريبا على سيناريوهات مفاجئة في مختلف ساحات القتال، وفقا لبيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة مراجعات ينفذها الجيش لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في جميع القيادات والأذرع والوحدات".
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن "إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير محيط أمني ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة حكومة مدنية جديدة".
وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة"، وأن هدف العملية يقتصر على إنشاء "محيط أمني".
من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صدر أول أمس الجمعة، أن "قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال غزة وإجلاء سكانها هو جريمة حرب جديدة"، معتبرة القرار "يفسر سبب انسحاب إسرائيل المفاجئ من جولة المفاوضات الأخيرة".
وأكدت الحركة أنها "قدمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار ولن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات، التي تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس"، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.