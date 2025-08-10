الجيش الوطني الليبي ينفي صحة تقارير عن صفقة لاستقبال فلسطينيين ومنحهم الجنسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بنغازي –سبوتنيك. وأكد العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن موقف الجيش ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير، واصفا ما نشر بأنه "أخبار كاذبة".وقال العبيدي، "ننفي بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي نقلتها صحف ومواقع إخبارية عن وكالة نوفا الإيطالية، بشأن اتفاق القائد العام المشير خليفة حفتر حول صفقة سياسية تقضي باستقبال نحو 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل عدد من الامتيازات".كانت وكالة "نوفا" الإيطالية قد نقلت عن مصادر مجهلة، أن المشير حفتر أبدى استعدادا لمنح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة في حال ترحيلهم إلى ليبيا، مقابل حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي.وتحدثت الوكالة عن دعم أمريكي للمشروع، مشيرة إلى ترتيبات لوجستية تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، في بلد يبلغ عدد سكانه 7.3 مليون نسمة، ويستضيف أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.من جانبه، علق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر على الفكرة، واصفا ليبيا بأنها "الوجهة المثالية لإعادة توطين فلسطينيي غزة"، معتبرا أن الخطوة قد تحل "مشكلة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة" وتحقق مكاسب اقتصادية لليبيا، مضيفا أن "التنفيذ لن يتطلب سوى بضعة مليارات، وأن الفلسطينيين قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا".وفي وقت سابق أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عيسى عبد المجيد، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج وطنهم، وذلك ردا على تقارير في وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى تواصل بين ليبيا وإسرائيل بشأن "إعادة توطين" سكان قطاع غزة.وقال عبد المجيد، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "نرفض ذلك تماما، (التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تواصل بين إسرائيل وليبيا) لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص، واستقالة وزيرة الخارجية (السابقة في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي تؤكد من يتواصل مع الكيان الصهيوني، نحن نرفض التوطين أو تهجير الفلسطينيين".وكانت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن خمسة مصادر قولها، إن "إدارة [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا"، وأفادت بأن "الخطة قيد الدراسة الجادة وتعكف الإدارة على مناقشتها مع القيادة الليبية".وذكرت المصادر، أن الخطة تتضمن الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، لافتةً إلى أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بهذه الخطط.ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "هذه التقارير غير صحيحة"، مؤكدا أن "الوضع على الأرض لا يحتمل لمثل هذه الخطة لم تناقش مثل هذه الخطة ولا معنى لها".
تابعنا عبر
حصري
نفى مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن موافقة القائد العام، المشير خليفة حفتر، على صفقة سياسية لاستقبال فلسطينيين ومنحهم الجنسية الليبية.
بنغازي –سبوتنيك. وأكد العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن موقف الجيش ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير، واصفا ما نشر بأنه "أخبار كاذبة".
وقال العبيدي، "ننفي بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي نقلتها صحف ومواقع إخبارية عن وكالة نوفا الإيطالية، بشأن اتفاق القائد العام المشير خليفة حفتر حول صفقة سياسية تقضي باستقبال نحو 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل عدد من الامتيازات".

وأضاف أن "موقف القيادة العامة من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، والقضية الفلسطينية قضيتنا وقضية كل شعوب الأمة العربية والإسلامية ومواقفنا ثابتة اتجاها"، مشددا على أن أي لقاءات أو اتفاقيات تعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للقيادة العامة.

كانت وكالة "نوفا" الإيطالية قد نقلت عن مصادر مجهلة، أن المشير حفتر أبدى استعدادا لمنح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة في حال ترحيلهم إلى ليبيا، مقابل حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي.
وتحدثت الوكالة عن دعم أمريكي للمشروع، مشيرة إلى ترتيبات لوجستية تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، في بلد يبلغ عدد سكانه 7.3 مليون نسمة، ويستضيف أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
من جانبه، علق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر على الفكرة، واصفا ليبيا بأنها "الوجهة المثالية لإعادة توطين فلسطينيي غزة"، معتبرا أن الخطوة قد تحل "مشكلة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة" وتحقق مكاسب اقتصادية لليبيا، مضيفا أن "التنفيذ لن يتطلب سوى بضعة مليارات، وأن الفلسطينيين قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا".
وفي وقت سابق أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عيسى عبد المجيد، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج وطنهم، وذلك ردا على تقارير في وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى تواصل بين ليبيا وإسرائيل بشأن "إعادة توطين" سكان قطاع غزة.
مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"بمليارات الجنيهات"... مصر تطلق أكبر مشروع للربط الاستراتيجي مع ليبيا وتشاد
4 أغسطس, 12:26 GMT
وقال عبد المجيد، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "نرفض ذلك تماما، (التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تواصل بين إسرائيل وليبيا) لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص، واستقالة وزيرة الخارجية (السابقة في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي تؤكد من يتواصل مع الكيان الصهيوني، نحن نرفض التوطين أو تهجير الفلسطينيين".
وكانت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن خمسة مصادر قولها، إن "إدارة [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا"، وأفادت بأن "الخطة قيد الدراسة الجادة وتعكف الإدارة على مناقشتها مع القيادة الليبية".
وذكرت المصادر، أن الخطة تتضمن الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، لافتةً إلى أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بهذه الخطط.
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "هذه التقارير غير صحيحة"، مؤكدا أن "الوضع على الأرض لا يحتمل لمثل هذه الخطة لم تناقش مثل هذه الخطة ولا معنى لها".
