‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام". 10.08.2025, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg

وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، أن "موعد ومكان المفاوضات مع واشنطن لم يُحددا بعد"، مشدد أن "التفاوض ليس تراجعا، وأن إيران شاركت سابقا من موقع قوة".وكانت واشنطن وطهران، أجرتا 5 جولات من المفاوضات عبر وساطة سلطنة عمان، لكن الجولة السادسة أُلغيت عقب هجوم إسرائيلي واسع في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استهدف البنية التحتية النووية والعسكرية والمدنية في إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 1065 شخصا، بينهم مدنيون ومسؤولين بارزين.

