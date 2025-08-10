عربي
أمساليوم
بث مباشر
‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام
‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T12:49+0000
2025-08-10T12:49+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، أن "موعد ومكان المفاوضات مع واشنطن لم يُحددا بعد"، مشدد أن "التفاوض ليس تراجعا، وأن إيران شاركت سابقا من موقع قوة".وكانت واشنطن وطهران، أجرتا 5 جولات من المفاوضات عبر وساطة سلطنة عمان، لكن الجولة السادسة أُلغيت عقب هجوم إسرائيلي واسع في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استهدف البنية التحتية النووية والعسكرية والمدنية في إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 1065 شخصا، بينهم مدنيون ومسؤولين بارزين.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".
وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
إيران تكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع الـ"ترويكا الأوروبية"
25 يوليو, 15:40 GMT
جاءت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، أن "موعد ومكان المفاوضات مع واشنطن لم يُحددا بعد"، مشدد أن "التفاوض ليس تراجعا، وأن إيران شاركت سابقا من موقع قوة".

واتهم عزيزي، أمريكا بانتهاك التزاماتها واستخدام الحوار لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن "استمراره مشروط بالتزامها بالمبادئ، وأن تخصيب اليورانيوم حق للشعب الإيراني يمكن التباحث فقط حول نسبه".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
عراقجي: إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم ومفاوضات الغد تأتي في سياق المفاوضات السابقة
24 يوليو, 17:13 GMT
وكانت واشنطن وطهران، أجرتا 5 جولات من المفاوضات عبر وساطة سلطنة عمان، لكن الجولة السادسة أُلغيت عقب هجوم إسرائيلي واسع في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استهدف البنية التحتية النووية والعسكرية والمدنية في إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 1065 شخصا، بينهم مدنيون ومسؤولين بارزين.
