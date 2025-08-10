https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-سبب-شعورنا-بالانتعاش-عند-التعرض-لنسمة-باردة-1103579041.html

دراسة توضح سبب شعورنا بالانتعاش عند التعرض لنسمة باردة

كشف فريق من الباحثين عن المسار العصبي الكامل الذي يمكّن الجلد من نقل إحساس درجات الحرارة الباردة إلى الدماغ، مما يوضح سبب شعورنا بالانتعاش عند تعرضنا لنسمة... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وتؤكد الدراسة، التي نُشرت في دورية "Nature Communications"، وهي الأولى التي ترسم خريطة كاملة لمسار استشعار البرودة، من الجلد إلى الدماغ، أن الجسم يستخدم دوائر عصبية منفصلة مخصصة للإحساس بالبرودة، مختلفة عن تلك المسؤولة عن الدفء، وفقا لموقع "لايف ساينس". وتتبع الباحثون، من خلال دراسة أجريت على الفئران، كيف تُترجم المنبهات الباردة على الجلد إلى إشارات عصبية يستطيع الدماغ معالجتها. وأظهرت الدراسة، خلافا للاعتقاد السائد سابقا بأن جميع أحاسيس الحرارة تنتقل عبر مسار واحد، أن البرودة تستخدم دائرة عصبية منفصلة. استخدم الباحثون تقنيات تصوير متقدمة وتحليلات وراثية وسلوكية لتتبع الإشارات الباردة من الجلد إلى النخاع الشوكي، حيث تُضخَّم الإشارات قبل انتقالها إلى الدماغ.وحددت الدراسة مستشعرات جلدية مخصصة تستجيب لدرجات حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية، وهي النطاق الذي يُعتبر باردا. تُنشط هذه المستشعرات خلايا عصبية حسية ترسل إشارات إلى النخاع الشوكي، حيث تُضخَّم عبر خلايا عصبية داخلية متخصصة. وفي تجربة رائدة، عندما عطّل الباحثون هذه الخلايا، توقفت الفئران عن الاستجابة للبرودة، مما يؤكد دورها الحاسم. وكانت هذه المستشعرات قد أسهمت جزئيا في حصول باحثين على جائزة نوبل لعام 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب، لكن اكتشاف تضخيم الإشارات في النخاع الشوكي يُعد إضافة جديدة ومهمة.يؤكد دوان أن هذا الاكتشاف قد يكون له تطبيقات طبية واعدة، خاصة في تخفيف الألم المرتبط بالبرودة لدى مرضى العلاج الكيميائي، الذين يعانون من حساسية مؤلمة للبرودة الخفيفة.كما يأمل الفريق في دراسة تفاعل هذا المسار مع دوائر حسية أخرى، مثل الألم والحكة، لفهم كيفية تأثير الاضطرابات في هذه الأنظمة على حساسية الجسم للحرارة. وتُعد هذه الدراسة، التي أُجريت على الفئران، خطوة أولى في رسم خرائط الدوائر الحسية. ويؤكد دوان أن النتائج قابلة للتطبيق على البشر، نظرا لتشابه المكونات العصبية بين الطرفين. ويضيف: "لا تزال هناك دوائر حسية عديدة في الدماغ لم نفهمها بعد، وهذه الدراسة تُظهر كيف يمكن أن تؤدي دراستها إلى اكتشافات جديدة ومثيرة".

