مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/مضاد-للأفراد-والتحصينات-قدرات-الهاون-الروسي-دروك-82-1103583001.html
مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أسلحة المدفعية الخارقة، التي تم تصميم كل منها لتحقيق أكبر قدر من التدمير في قوات العدو بأقل قوة نيرانية ممكنة، ويشمل ذلك القصف...
2025-08-10T19:26+0000
2025-08-10T19:26+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103583389_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_5d791eeea7e369d46656718c76912b17.jpg
وتصنف مدافع الهاون ضمن أسلحة المدفعية، التي تم تصميمها لضرب أهداف لا يمكن لطاقم المدفع رصدها، ولذلك يطلق عليها "النيران غير المباشرة".وتكمن تلك التسمية في قدرة مدافع الهاون على إطلاق قذائفها بزاوية مرتفعة ومدى قصير لقصف هدف يقع خلف حواجز طبيعية أو حصون لا يمكن الوصول إلى القوات الموجودة خلفها بالنيران المباشرة."دروك-82"يتميز هذا الهاون بالعديد من المزايا أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.وتم تصميم هاون "دروك-82" لقصف مواقع القوات البرية والتحصينات الخفيفة والمركبات خفيفة التدريع إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد نقاط المراقبة الأمامية للعدو بالقذائف أو بقذائف الدخان التي تعيق قدرتها على الرصد والمراقبة.المواصفات الفنيةكما يمكن تزويد المدفع بمدفع رشاش عيار 7.62 مم بسعة 500 طلقة.ولفت الموقع إلى أنه رغم أن مهمة المدفع هو إطلاق نيران غير مباشرة، فإن سبطانة المدفع مصممة بطريقة تسمح بتوجيهها بزاوية إطلاق منخفضة لإطلاق النار بصورة مباشرة على أهداف تقع في مدى رؤية طاقم المدفع.وزودت روسيا هذا المدفع بـ 6 قواذف قنابل تسمح بزيادة مستويات الحماية من الأسلحة التي تستخدم أنظمة التوجيه بالليزر.
https://sarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
https://sarabic.ae/20250208/كيه-إم---3-الروسية-مدفعية-موجهة-بمدى-13-كلم-1097596514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103583389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff1e84777581706268d0c747daa01d2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي

مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"

19:26 GMT 10.08.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاون روسي عيار 82 مم
مدفع هاون روسي عيار 82 مم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أسلحة المدفعية الخارقة، التي تم تصميم كل منها لتحقيق أكبر قدر من التدمير في قوات العدو بأقل قوة نيرانية ممكنة، ويشمل ذلك القصف المباشر وغير المباشر.
وتصنف مدافع الهاون ضمن أسلحة المدفعية، التي تم تصميمها لضرب أهداف لا يمكن لطاقم المدفع رصدها، ولذلك يطلق عليها "النيران غير المباشرة".
هاون ساني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
10 يناير 2023, 16:40 GMT
وتكمن تلك التسمية في قدرة مدافع الهاون على إطلاق قذائفها بزاوية مرتفعة ومدى قصير لقصف هدف يقع خلف حواجز طبيعية أو حصون لا يمكن الوصول إلى القوات الموجودة خلفها بالنيران المباشرة.

"دروك-82"

يتميز هذا الهاون بالعديد من المزايا أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.
وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.
وتم تصميم هاون "دروك-82" لقصف مواقع القوات البرية والتحصينات الخفيفة والمركبات خفيفة التدريع إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد نقاط المراقبة الأمامية للعدو بالقذائف أو بقذائف الدخان التي تعيق قدرتها على الرصد والمراقبة.
مدفع روسي ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
8 فبراير, 17:54 GMT

المواصفات الفنية

مدى إطلاق النار: 6 آلاف متر.
زاوية الإطلاق: 45 إلى 85 درجة.
عيار قذائف الهاون: 82 مم.
عدد القذائف: 64 قذيفة.
الطاقم: 4 أفراد.
وزن المدفع بالمركبة: 14.5 طن.
سرعة المدفع: 100 كلم/ ساعة.
كما يمكن تزويد المدفع بمدفع رشاش عيار 7.62 مم بسعة 500 طلقة.
ولفت الموقع إلى أنه رغم أن مهمة المدفع هو إطلاق نيران غير مباشرة، فإن سبطانة المدفع مصممة بطريقة تسمح بتوجيهها بزاوية إطلاق منخفضة لإطلاق النار بصورة مباشرة على أهداف تقع في مدى رؤية طاقم المدفع.
وزودت روسيا هذا المدفع بـ 6 قواذف قنابل تسمح بزيادة مستويات الحماية من الأسلحة التي تستخدم أنظمة التوجيه بالليزر.
© Sputnikقدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
قدرات مدفع الهاون الروسي 2 بي - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
قدرات مدفع الهاون الروسي "2 بي - 24"
© Sputnik
