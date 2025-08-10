https://sarabic.ae/20250810/مضاد-للأفراد-والتحصينات-قدرات-الهاون-الروسي-دروك-82-1103583001.html
مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أسلحة المدفعية الخارقة، التي تم تصميم كل منها لتحقيق أكبر قدر من التدمير في قوات العدو بأقل قوة نيرانية ممكنة، ويشمل ذلك القصف... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T19:26+0000
2025-08-10T19:26+0000
2025-08-10T19:26+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103583389_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_5d791eeea7e369d46656718c76912b17.jpg
وتصنف مدافع الهاون ضمن أسلحة المدفعية، التي تم تصميمها لضرب أهداف لا يمكن لطاقم المدفع رصدها، ولذلك يطلق عليها "النيران غير المباشرة".وتكمن تلك التسمية في قدرة مدافع الهاون على إطلاق قذائفها بزاوية مرتفعة ومدى قصير لقصف هدف يقع خلف حواجز طبيعية أو حصون لا يمكن الوصول إلى القوات الموجودة خلفها بالنيران المباشرة."دروك-82"يتميز هذا الهاون بالعديد من المزايا أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.وتم تصميم هاون "دروك-82" لقصف مواقع القوات البرية والتحصينات الخفيفة والمركبات خفيفة التدريع إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد نقاط المراقبة الأمامية للعدو بالقذائف أو بقذائف الدخان التي تعيق قدرتها على الرصد والمراقبة.المواصفات الفنيةكما يمكن تزويد المدفع بمدفع رشاش عيار 7.62 مم بسعة 500 طلقة.ولفت الموقع إلى أنه رغم أن مهمة المدفع هو إطلاق نيران غير مباشرة، فإن سبطانة المدفع مصممة بطريقة تسمح بتوجيهها بزاوية إطلاق منخفضة لإطلاق النار بصورة مباشرة على أهداف تقع في مدى رؤية طاقم المدفع.وزودت روسيا هذا المدفع بـ 6 قواذف قنابل تسمح بزيادة مستويات الحماية من الأسلحة التي تستخدم أنظمة التوجيه بالليزر.
https://sarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
https://sarabic.ae/20250208/كيه-إم---3-الروسية-مدفعية-موجهة-بمدى-13-كلم-1097596514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103583389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff1e84777581706268d0c747daa01d2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أسلحة المدفعية الخارقة، التي تم تصميم كل منها لتحقيق أكبر قدر من التدمير في قوات العدو بأقل قوة نيرانية ممكنة، ويشمل ذلك القصف المباشر وغير المباشر.
وتصنف مدافع الهاون ضمن أسلحة المدفعية، التي تم تصميمها لضرب أهداف لا يمكن لطاقم المدفع
رصدها، ولذلك يطلق عليها "النيران غير المباشرة".
وتكمن تلك التسمية في قدرة مدافع الهاون على إطلاق قذائفها بزاوية مرتفعة ومدى قصير لقصف هدف يقع خلف حواجز طبيعية أو حصون لا يمكن الوصول إلى القوات الموجودة خلفها بالنيران المباشرة.
يتميز هذا الهاون بالعديد من المزايا أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.
وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.
وتم تصميم هاون "دروك-82" لقصف مواقع القوات البرية
والتحصينات الخفيفة والمركبات خفيفة التدريع إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد نقاط المراقبة الأمامية للعدو بالقذائف أو بقذائف الدخان التي تعيق قدرتها على الرصد والمراقبة.
مدى إطلاق النار: 6 آلاف متر.
زاوية الإطلاق: 45 إلى 85 درجة.
عيار قذائف الهاون: 82 مم.
وزن المدفع بالمركبة: 14.5 طن.
سرعة المدفع: 100 كلم/ ساعة.
كما يمكن تزويد المدفع بمدفع رشاش عيار 7.62 مم بسعة 500 طلقة.
ولفت الموقع إلى أنه رغم أن مهمة المدفع هو إطلاق نيران غير مباشرة
، فإن سبطانة المدفع مصممة بطريقة تسمح بتوجيهها بزاوية إطلاق منخفضة لإطلاق النار بصورة مباشرة على أهداف تقع في مدى رؤية طاقم المدفع.
وزودت روسيا هذا المدفع بـ 6 قواذف قنابل تسمح بزيادة مستويات الحماية من الأسلحة التي تستخدم أنظمة التوجيه بالليزر.