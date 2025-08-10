https://sarabic.ae/20250810/مضاد-للأفراد-والتحصينات-قدرات-الهاون-الروسي-دروك-82-1103583001.html

مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"

مضاد للأفراد والتحصينات.. قدرات الهاون الروسي "دروك-82"

سبوتنيك عربي

تطور روسيا أنواعا مختلفة من أسلحة المدفعية الخارقة، التي تم تصميم كل منها لتحقيق أكبر قدر من التدمير في قوات العدو بأقل قوة نيرانية ممكنة، ويشمل ذلك القصف... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T19:26+0000

2025-08-10T19:26+0000

2025-08-10T19:26+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103583389_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_5d791eeea7e369d46656718c76912b17.jpg

وتصنف مدافع الهاون ضمن أسلحة المدفعية، التي تم تصميمها لضرب أهداف لا يمكن لطاقم المدفع رصدها، ولذلك يطلق عليها "النيران غير المباشرة".وتكمن تلك التسمية في قدرة مدافع الهاون على إطلاق قذائفها بزاوية مرتفعة ومدى قصير لقصف هدف يقع خلف حواجز طبيعية أو حصون لا يمكن الوصول إلى القوات الموجودة خلفها بالنيران المباشرة."دروك-82"يتميز هذا الهاون بالعديد من المزايا أبرزها خفة الوزن التي تجعله سلاحا مثاليا يوفر حماية عالية لفرق المدفعية لقدرته على الوصول إلى أي قوات معادية أثناء تحصنها خلف موانع طبيعية قريبة.وطورت روسيا هذا المدفع على مركبة ذاتية الحركة توفر له قدرة عالية على المناورة وتسمح باستخدامه في وقت قياسي مقارنة بالأنواع الأخرى من مدافع الهاون من ذات العيار، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.وتم تصميم هاون "دروك-82" لقصف مواقع القوات البرية والتحصينات الخفيفة والمركبات خفيفة التدريع إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد نقاط المراقبة الأمامية للعدو بالقذائف أو بقذائف الدخان التي تعيق قدرتها على الرصد والمراقبة.المواصفات الفنيةكما يمكن تزويد المدفع بمدفع رشاش عيار 7.62 مم بسعة 500 طلقة.ولفت الموقع إلى أنه رغم أن مهمة المدفع هو إطلاق نيران غير مباشرة، فإن سبطانة المدفع مصممة بطريقة تسمح بتوجيهها بزاوية إطلاق منخفضة لإطلاق النار بصورة مباشرة على أهداف تقع في مدى رؤية طاقم المدفع.وزودت روسيا هذا المدفع بـ 6 قواذف قنابل تسمح بزيادة مستويات الحماية من الأسلحة التي تستخدم أنظمة التوجيه بالليزر.

https://sarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html

https://sarabic.ae/20250208/كيه-إم---3-الروسية-مدفعية-موجهة-بمدى-13-كلم-1097596514.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي