نفوق الأسماك في إحدى أكبر بحيرات مصر وبيان رسمي حولها

وذكر البيان الذي أصدره جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، أن نفوق الأسماك ظاهرة طبيعية في ظل التغيرات المناخية وموجات الحرارة القياسية التي يشهدها العالم، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد.وقال البيان إن "الأسماك هي كائنات من ذوات الدم البارد ولذلك تتأثر مباشرة بارتفاع درجات الحرارة".ولفت إلى أن الأنواع البحرية المستزرعة في مصر مثل الدنيس والقاروص واللوت، تزدهر في مدى حراري بين 20 و24 درجة مئوية، مشيرا إلى أن أي تجاوز لهذا المدى يضر بنموها وقدرتها على التكيف ومقاومة الأمراض.وأشار الجهاز إلى أن موجات الحر الأخيرة رفعت حرارة المياه عن المستوى الملائم لحياة هذه الأنواع من الأسماك مما تسبب في إجهاد الأسماك ونفوقها.كما أشارت إلى أن انخفاض الأكسجين المذاب وارتفاع نسب الأمونيا وتغير مواصفات المياه كانت ضمن عوامل تفاقمت بسبب الكثافة العالية للأسماك في المزارع مقارنة ببيئتها الطبيعية.وأكد البيان استمرار جهود الدعم الفني والإرشاد للمربين لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن وزير الزراعة وجه بتكثيف التوعية وتقديم الدعم اللازم لضمان كفاءة الإنتاج والحفاظ على الثروة السمكية.وتصنف بحيرة المنزلة ضمن كبرى البحيرات العذبة في مصر وتبلغ مساحتها نحو 405 كيلومترات مربعة وعمقها يبلغ 1.15 متر، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا نهر النيل.وتتصل بحيرة المنزلة بثلاث محافظات، هي بورسعيد والدقهلية ودمياط، وتشترك في حدودها الشرقية مع قناة السويس، ويحدها من الجهة الغربية فرع نهر النيل في دمياط، ومن الجهة الشمالية البحر المتوسط.

