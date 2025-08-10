https://sarabic.ae/20250810/والد-إيلون-ماسك-روسيا-والولايات-المتحدة-يمكن-أن-تعودا-صديقتين-1103559311.html
والد إيلون ماسك: روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تعودا صديقتين
والد إيلون ماسك: روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تعودا صديقتين
سبوتنيك عربي
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تطوير علاقات ودية من جديد. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T04:12+0000
2025-08-10T04:12+0000
2025-08-10T04:12+0000
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_dacf5a666ae74007ae498139ccc576d0.jpg
واشنطن –سبوتنيك. أجاب إيرول ماسك ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا والولايات المتحدة سيدركون يوما ما أن بإمكانهم العودة صديقتين: "أقول ذلك".كان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وأضاف "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".في سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
https://sarabic.ae/20250810/خبير-كوبي-لقاء-ألاسكا-بين-موسكو-وواشنطن-قد-يحدد-ملامح-الحل-النهائي-للصراع-الأوكراني-1103558329.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_ee24407be51e011ca98c69d0dd80d00f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
والد إيلون ماسك: روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تعودا صديقتين
حصري
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تطوير علاقات ودية من جديد.
واشنطن –سبوتنيك. أجاب إيرول ماسك ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا والولايات المتحدة سيدركون يوما ما أن بإمكانهم العودة صديقتين: "أقول ذلك".
كان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان
، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وأضاف "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
في سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".