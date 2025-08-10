عربي
والد إيلون ماسك: روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تعودا صديقتين
والد إيلون ماسك: روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تعودا صديقتين
سبوتنيك عربي
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تطوير علاقات ودية من جديد. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T04:12+0000
2025-08-10T04:12+0000
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_dacf5a666ae74007ae498139ccc576d0.jpg
واشنطن –سبوتنيك. أجاب إيرول ماسك ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا والولايات المتحدة سيدركون يوما ما أن بإمكانهم العودة صديقتين: "أقول ذلك".كان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وأضاف "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".في سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
تابعنا عبر
حصري
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تطوير علاقات ودية من جديد.
واشنطن –سبوتنيك. أجاب إيرول ماسك ردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يعتقد أن الناس في روسيا والولايات المتحدة سيدركون يوما ما أن بإمكانهم العودة صديقتين: "أقول ذلك".
كان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
خبير كوبي: لقاء ألاسكا بين بوتين وترامب قد يحدد ملامح الحل النهائي للصراع الأوكراني
00:19 GMT
وأضاف "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
في سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
