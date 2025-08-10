https://sarabic.ae/20250810/وزير-الدفاع-المصري-يتفقد-الاستعداد-القتالي-لقوات-المظلات-والصاعقة-فيديو-1103569011.html

وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو

وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، اليوم الأحد، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات المظلات... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب العميد غريب غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها القيادة العامة لمتابعة الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، والاطلاع على مستوى الاستعداد القتالي لأفراد القوات المسلحة، ودورهم الحيوي في حماية الأمن القومي المصري.وخلال اللقاء، ألقى قائد قوات الصاعقة المصرية اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يواصلون العمل بلا توقف، ليلا ونهارا، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى "الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة"، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.كما ألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمقاتلي القوات الخاصة، وأشاد فيها بالجهود المخلصة التي يبذلها المقاتلون في حماية الوطن وصون مقدساته.وأكد وزير الدفاع المصري، في كلمته، "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، والارتقاء بالمهارات البدنية والمهارية بالتدريب المستمر، مع التمسك بالروح المعنوية العالية التي تجعل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا قويًا لمصر وشعبها".

