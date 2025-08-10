وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/وزير-الدفاع-المصري-يتفقد-الاستعداد-القتالي-لقوات-المظلات-والصاعقة-فيديو-1103569011.html
وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو
وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، اليوم الأحد، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات المظلات... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T11:12+0000
2025-08-10T11:14+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098369478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71beba76bb328860b06c644ce55363e1.jpg
وبحسب العميد غريب غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها القيادة العامة لمتابعة الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، والاطلاع على مستوى الاستعداد القتالي لأفراد القوات المسلحة، ودورهم الحيوي في حماية الأمن القومي المصري.وخلال اللقاء، ألقى قائد قوات الصاعقة المصرية اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يواصلون العمل بلا توقف، ليلا ونهارا، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى "الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة"، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.كما ألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمقاتلي القوات الخاصة، وأشاد فيها بالجهود المخلصة التي يبذلها المقاتلون في حماية الوطن وصون مقدساته.وأكد وزير الدفاع المصري، في كلمته، "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، والارتقاء بالمهارات البدنية والمهارية بالتدريب المستمر، مع التمسك بالروح المعنوية العالية التي تجعل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا قويًا لمصر وشعبها".
https://sarabic.ae/20250807/محافظ-شمال-سيناء-يثير-ضجة-بعد-تصريحاته-بشأن-استعداد-القوات-المصرية-لأي-حرب-على-الحدود-فيديو-1103496280.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098369478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_981f297b335412efbdd7f0e7cc6ee854.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع المصري يتفقد الاستعداد القتالي لقوات المظلات والصاعقة... فيديو

11:12 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 11:14 GMT 10.08.2025)
© AP Photoالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، اليوم الأحد، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة المصرية.
وبحسب العميد غريب غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها القيادة العامة لمتابعة الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، والاطلاع على مستوى الاستعداد القتالي لأفراد القوات المسلحة، ودورهم الحيوي في حماية الأمن القومي المصري.
وخلال اللقاء، ألقى قائد قوات الصاعقة المصرية اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يواصلون العمل بلا توقف، ليلا ونهارا، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى "الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة"، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
كما ألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمقاتلي القوات الخاصة، وأشاد فيها بالجهود المخلصة التي يبذلها المقاتلون في حماية الوطن وصون مقدساته.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
محافظ شمال سيناء في مصر يثير ضجة بعد تصريحه عن الحرب مع إسرائيل... فيديو
7 أغسطس, 19:44 GMT
وأكد وزير الدفاع المصري، في كلمته، "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، والارتقاء بالمهارات البدنية والمهارية بالتدريب المستمر، مع التمسك بالروح المعنوية العالية التي تجعل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا قويًا لمصر وشعبها".
