صور لآثار سقوط القنبلة النووية الأمريكية على ناغازاكي عام 1945
في الذكرى الـ80 للقصف النووي الأمريكي على اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينة ناغازاكي،...
في الذكرى الـ80 للقصف النووي الأمريكي على اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينة ناغازاكي، التي استهدفتها الولايات المتحدة بقنبلة ذرية، لتكون أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة يندى لها جبين الإنسانية.
© Getty Images / Galerie Bilderwelt
"سحابة فطر" القنبلة الذرية فوق ناغازاكي، كما شوهدت من كوياغي- جيما
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur
صورة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945
© AP Photo
عائلة يابانية تتناول الأرز في كوخ بدائي بنوه من حطام منزلهم المدمر في ناغازاكي، 14 سبتمبر/ أيلول 1945
© Getty Images / Apic
"سحابة الفطر" التي خلفتها القنبلة الذرية فوق مدينة ناغازاكي، اليابان
© Getty Images / Bettmann
عسكريون أمريكيون ساعدوا في إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي اليابانية، وهم يدرسون خريطة هدفهم قبيل إقلاع طائرة "بي-29"، التي ألقت القنبلة، في 9 أغسطس 1945
© Getty Images / Galerie Bilderwelt
إحدى ضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي، وهي فتاة في الـ14 من عمرها، تتلقى العلاج في مستشفى "أومورا" البحري في ناغازاكي، اليابان
© Getty Images / Galerie Bilderwelt
جنود يابانيون في ناغازاكي، وسط الدمار الذي خلّفه إلقاء القنبلة الذرية
© Getty Images / Corbis
مبنى لا يزال قائما في مشهد من مدينة دمرها القصف الذري، اليابان
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur
إحدى ضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي، عام 1945
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group
دمار مدينة ناغازاكي بعد انفجار القنبلة النووية الأمريكية، عام 1945
