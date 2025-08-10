عربي
أمساليوم
بث مباشر
صور لآثار سقوط القنبلة النووية الأمريكية على ناغازاكي عام 1945
صور لآثار سقوط القنبلة النووية الأمريكية على ناغازاكي عام 1945
تابعنا عبر
في الذكرى الـ80 للقصف النووي الأمريكي على اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينة ناغازاكي، التي استهدفتها الولايات المتحدة بقنبلة ذرية، لتكون أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة يندى لها جبين الإنسانية.
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

"سحابة فطر" القنبلة الذرية فوق ناغازاكي، كما شوهدت من كوياغي- جيما

&quot;سحابة فطر&quot; القنبلة الذرية فوق ناغازاكي، كما شوهدت من كوياغي- جيما - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

"سحابة فطر" القنبلة الذرية فوق ناغازاكي، كما شوهدت من كوياغي- جيما

© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

صورة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945

صورة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

صورة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945

© AP Photo

عائلة يابانية تتناول الأرز في كوخ بدائي بنوه من حطام منزلهم المدمر في ناغازاكي، 14 سبتمبر/ أيلول 1945

عائلة يابانية تتناول الأرز في كوخ بدائي بنوه من حطام منزلهم المدمر في ناغازاكي، 14 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo

عائلة يابانية تتناول الأرز في كوخ بدائي بنوه من حطام منزلهم المدمر في ناغازاكي، 14 سبتمبر/ أيلول 1945

© Getty Images / Apic

"سحابة الفطر" التي خلفتها القنبلة الذرية فوق مدينة ناغازاكي، اليابان

&quot;سحابة الفطر&quot; التي خلفتها القنبلة الذرية فوق مدينة ناغازاكي، اليابان - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Apic

"سحابة الفطر" التي خلفتها القنبلة الذرية فوق مدينة ناغازاكي، اليابان

© Getty Images / Bettmann

عسكريون أمريكيون ساعدوا في إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي اليابانية، وهم يدرسون خريطة هدفهم قبيل إقلاع طائرة "بي-29"، التي ألقت القنبلة، في 9 أغسطس 1945

عسكريون أمريكيون ساعدوا في إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي اليابانية، وهم يدرسون خريطة هدفهم قبيل إقلاع طائرة &quot;بي-29&quot;، التي ألقت القنبلة، في 9 أغسطس 1945 - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Bettmann

عسكريون أمريكيون ساعدوا في إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي اليابانية، وهم يدرسون خريطة هدفهم قبيل إقلاع طائرة "بي-29"، التي ألقت القنبلة، في 9 أغسطس 1945

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

إحدى ضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي، وهي فتاة في الـ14 من عمرها، تتلقى العلاج في مستشفى "أومورا" البحري في ناغازاكي، اليابان

إحدى ضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي، وهي فتاة في الـ14 من عمرها، تتلقى العلاج في مستشفى &quot;أومورا&quot; البحري في ناغازاكي، اليابان - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

إحدى ضحايا القنبلة الذرية في ناغازاكي، وهي فتاة في الـ14 من عمرها، تتلقى العلاج في مستشفى "أومورا" البحري في ناغازاكي، اليابان

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

جنود يابانيون في ناغازاكي، وسط الدمار الذي خلّفه إلقاء القنبلة الذرية

جنود يابانيون في ناغازاكي، وسط الدمار الذي خلّفه إلقاء القنبلة الذرية - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

جنود يابانيون في ناغازاكي، وسط الدمار الذي خلّفه إلقاء القنبلة الذرية

© Getty Images / Corbis

مبنى لا يزال قائما في مشهد من مدينة دمرها القصف الذري، اليابان

مبنى لا يزال قائما في مشهد من مدينة دمرها القصف الذري، اليابان - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Corbis

مبنى لا يزال قائما في مشهد من مدينة دمرها القصف الذري، اليابان

© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

إحدى ضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي، عام 1945

إحدى ضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي، عام 1945 - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Universal Images Group/Prisma Bildagentur

إحدى ضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي، عام 1945

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

دمار مدينة ناغازاكي بعد انفجار القنبلة النووية الأمريكية، عام 1945

دمار مدينة ناغازاكي بعد انفجار القنبلة النووية الأمريكية، عام 1945 - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

دمار مدينة ناغازاكي بعد انفجار القنبلة النووية الأمريكية، عام 1945

