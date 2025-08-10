صور لآثار سقوط القنبلة النووية الأمريكية على ناغازاكي عام 1945

في الذكرى الـ80 للقصف النووي الأمريكي على اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينة ناغازاكي، التي استهدفتها الولايات المتحدة بقنبلة ذرية، لتكون أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة يندى لها جبين الإنسانية.