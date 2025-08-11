عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال تاجر أسلحة جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال تاجر أسلحة جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال تاجر أسلحة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل "خلال عملية ليلية تاجر أسلحة ينشط في منطقة ترنجة جنوبي سوريا". 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T11:54+0000
2025-08-11T11:54+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_7f81832dec5fc823824c427bd8ae58dd.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته اعتقلت "خلال عملية ليلية تاجر أسلحة جنوبي سوريا، في إطار نشاط أمني نفذته قوات من اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210، وبالتعاون مع محققي الميدان من الوحدة 504".وأضاف البيان: "تواصل قوات الفرقة 210 انتشارها في المنطقة، وتعمل على منع تمركز العناصر المسلحة الإرهابية في الأراضي السورية، وذلك بهدف حماية المدنيين في إسرائيل، وخاصة في منطقة هضبة الجولان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، مهاجمته 4 أهداف بشكل متزامن ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا.وقال أدرعي، في بيان: "خلال ساعات الليلة الماضية، قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا".
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال تاجر أسلحة جنوبي سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل "خلال عملية ليلية تاجر أسلحة ينشط في منطقة ترنجة جنوبي سوريا".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته اعتقلت "خلال عملية ليلية تاجر أسلحة جنوبي سوريا، في إطار نشاط أمني نفذته قوات من اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210، وبالتعاون مع محققي الميدان من الوحدة 504".

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت تاجرا ينشط في منطقة ترنجة بجنوب سوريا، حيث جرى رصده مسبقا استنادًا إلى معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، قبل أن تتم مداهمته واعتقاله"، معلنًا أن القوات "صادرت أسلحة تم العثور عليها في الموقع، وجرى استجواب الموقوف على الفور".

وأضاف البيان: "تواصل قوات الفرقة 210 انتشارها في المنطقة، وتعمل على منع تمركز العناصر المسلحة الإرهابية في الأراضي السورية، وذلك بهدف حماية المدنيين في إسرائيل، وخاصة في منطقة هضبة الجولان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، مهاجمته 4 أهداف بشكل متزامن ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الأحد، أن الجيش داهم 4 أهداف في جنوب سوريا وعثر على وسائل قتالية فيها وصادرها.

وقال أدرعي، في بيان: "خلال ساعات الليلة الماضية، قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا".
