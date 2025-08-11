https://sarabic.ae/20250811/المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-المبعوثة-الأممية-تعرض-خارطة-طريق-لكسر-الجمود-السياسي-1103606822.html
المجلس الأعلى للدولة الليبي: المبعوثة الأممية تعرض خارطة طريق لكسر الجمود السياسي
المجلس الأعلى للدولة الليبي: المبعوثة الأممية تعرض خارطة طريق لكسر الجمود السياسي
سبوتنيك عربي
التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T13:47+0000
2025-08-11T13:47+0000
2025-08-11T13:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611313_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_788e6d60fb1da3885dfe21b7bf3ca430.jpg
ووفقا لبيان المجلس الأعلى للدولة، فقد استعرضت تيته، خلال اللقاء، ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الجاري، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، وصولًا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع.وأكد تكالة، التزام المجلس بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
https://sarabic.ae/20250731/ليبيا-توافق-بين-لجنتي-66-والاستشارية-على-تعديل-الإطار-الدستوري-استعدادا-للانتخابات-1103250659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611313_56:0:1225:877_1920x0_80_0_0_a0fc549ee6860a2a81d5cc2354c60a67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس الأعلى للدولة الليبي: المبعوثة الأممية تعرض خارطة طريق لكسر الجمود السياسي
التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.
ووفقا لبيان المجلس الأعلى للدولة، فقد استعرضت تيته، خلال اللقاء، ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الجاري، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، وصولًا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع.
وأكد تكالة، التزام المجلس بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية
، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.