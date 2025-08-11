المجلس الأعلى للدولة الليبي: المبعوثة الأممية تعرض خارطة طريق لكسر الجمود السياسي

عربي
التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لبيان المجلس الأعلى للدولة، فقد استعرضت تيته، خلال اللقاء، ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الجاري، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، وصولًا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع.وأكد تكالة، التزام المجلس بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.
ووفقا لبيان المجلس الأعلى للدولة، فقد استعرضت تيته، خلال اللقاء، ملامح خارطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب الجاري، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي ودعم الحوار بين الأطراف الليبية، وصولًا إلى أساس قانوني ودستوري يهيئ لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول الجميع.
وأكد تكالة، التزام المجلس بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار ويعزز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
